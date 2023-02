Transportlogistik-Spezialisten der Solvares Group erstmals auf der LogiMAT 2023

Mit den Tochterunternehmen Städtler Logistik aus Nürnberg und Opheo Solutions aus Hamburg vereint die noch junge Solvares Group seit 2021 zwei etablierte Anbieter unter einem Dach. Auf der LogiMAT 2023, der internationalen Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, können die Messebesucher:innen erstmals das gesamte Leistungsportfolio der Solvares Group für die Logistik erleben.

Städtler optimiert die Transportlogistik

Die Städtler Logistik GmbH ist der Experte für die gesamte Transportlogistik. Mit über 60 Jahren Erfahrung unterstützt Städtler seine Kunden dabei, Kosten zu senken, Prozesse zu verbessern und nachhaltigen Mehrwert und Wettbewerbsvorteile zu generieren. Städtler Logistik bietet Softwaresysteme für Versender für die Bereiche Transport­management und Transport­kosten­simulation, Fuhrparkverwaltung und mehr. Vervollständigt wird das Angebot durch moderne Services von Frachtenrevision bis Interim Management sowie durch eine umfassende Beratung von Ausschreibungsmanagement bis Lagerlogistik.

Automatisierung der Lkw-Disposition

Die Opheo Solutions GmbH ist Spezialist für die Digitalisierung und Automatisierung der Lkw-Disposition. Das Unternehmen bietet mit der Software OPHEO ein vielseitig einsetzbares System für das Transportmanagement an. OPHEO unterstützt Disponenten mit automatisierter Tourenplanung, KI-basierter Tourenoptimierung und vorausschauender Planung (Predictive Planning). Automatischer Avis-Versand, webbasierte Sendungsverfolgung und Echtzeit-Anzeige von Lieferungen über den Ankunftsmonitor sorgen für Transparenz im Lager, in der Produktion und bei Kunden. Live-Tachodaten und die Telematik-App OPHEO MOBILE binden den Fahrer in den durchgängig digitalen Logistikprozess ein.

Neben der Logistik liegen die Schwerpunkte der Solvares Group auf Softwarelösungen für das Field Service Management und das Field Sales Management. Das Portfolio umfasst Lösungen für die gesamte Supply und Service Chain – von Transportlogistik über Vertrieb und Außendienst bis hin zum Service. Seit dem 1. Januar 2023 ist Ivan Bagaric CEO der Unternehmensgruppe mit den fünf Tochtergesellschaften FLS – FAST LEAN SMART, mobileX, impactit/portatour, Städtler Logistik und Opheo Solutions. Quelle: Solvares Group