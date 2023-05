transport Logitic 2023: Besuchen Sie Unternehmen der „TOPLIST der Telematik“

Geprüfte Anbieter der „TOPLIST der Telematik“ als Aussteller vor Ort

Derzeit zählen wir 24 Firmen aus der „TOPLIST der Telematik“, die als Aussteller auf der Transport logistic 2023 sein werden. Eine permanent aktualisierte Liste haben wir für Sie in unserem Eventprofil der Messe mit Verlinkung zum entsprechenden Unternehmensprofil und den Lösungen des TOPLIST-Anbieters als auch die Ausstellerhalle und Standnummer zusammengestellt. Vier Tage lang finden Sie alles, was die Telematik-Branche im Zusammenhang mit Transport und Logistik zu bieten hat, an einem Ort. Lassen Sie sich über spannende Lösungen für Transport und Verkehr, Logistikdienstleistung, Mobilität, IT und Supply Chain Management informieren und nutzen Sie dabei die Kompetenz unabhängiger Fachjuroren, welche die Unternehmen im Anbieter-Pool der „TOPLIST der Telematik“ in Technologie, Support, Service und Datensicherheit geprüft haben.

Weitere Informationen zum Anbieter-Netzwerk „TOPLIST der Telematik“ finden Sie hier.

Telematik-Talk: 11.05.2023, 10 Uhr, Forum A3

Auch die Mediengruppe Telematik-Markt.de wird am 11. Mai 2023 um 10 Uhr im Forum A3 wieder mit ihrem beliebten Telematik-Talk viele Besucher:innen anziehen. Die Teilnehmenden dieser Gesprächsrunde unter Moderation von Peter Klischewsky, dem Chefredakteur und Herausgeber der Mediengruppe, diskutieren das hoch spannende Thema:

„Datenflut im Fuhrpark: Welche Flottendaten heute essentiell sind und welche es morgen sein werden“

Gäste dieser Gesprächsrunde sowie Messebesucher:innen haben die Möglichkeit, tiefergehende Fragen und Erklärungen von kompetenten Vertreter:innen aus dem Anbieter-Pool der „TOPLIST der Telematik“ zu erhalten, die auch in großer Vielzahl auf der Messe als Austellende vertreten sein werden.

Die Unternehmen der TOPLIST der Telematik freuen sich auf Ihren Besuch und unser Team der Mediengruppe Telematik-Markt.de lädt Sie herzlich zum Telematik-Talk ein. Haben Sie eine Frage zum Thema: “Datenflut im Fuhrpark – Welche Flottendaten heute essentiell sind und welche es morgen sein werden”? Gerne versuchen wir, diese bei unserem #TelematikTalk auf der transportlogistic 2023 zu beantworten. Wir freuen uns auf Ihre Fragen!