Trailer-Telematik von Astrata auf der IAA 2022

Astrata, ein Anbieter von Enterprise Management Software und Telematik, wird auf der diesjährigen IAA Transportation seine neuesten Auflieger-Lösungen vorstellen. Die Lösungen richten sich an Transportunternehmen und Flottenmanager mit unterschiedlichen Anforderungen an Transportart und Fracht. Die IAA Transportation findet vom 20. bis 25. September 2022 in Hannover statt. Astrata wird am Stand B50, Halle 25, Bereich 48 ausstellen.