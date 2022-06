Top-Empfehlung – XZENT X-F285, Navi für Ford Transit

„Tolle Navigations- und Infotainment-Lösung für Reisemobile auf Ford-Transit-Basis“: Der XZENT X-F285 wird von der Zeitschrift Car & HiFi (04/22) als „Integrationstipp“ ausgezeichnet.

Der Ford Transit ist eines der beliebtesten Basisfahrzeuge für Wohnmobile. Mit dem X-F285 (VK 729 Euro) gibt es von Multimediaspezialist XZENT einen fahrzeugspezifischen Infotainer, der sich technisch und optisch perfekt in die neuen Transits ab Baujahr 2019 integriert. Die Zeitschrift Car & HiFi hat das System inklusive der separat erhältlichen Navipakete in Ausgabe 04/22 umfassend getestet und ist beeindruckt. Die erfahrenen Fachjournalisten erklären den X-F285 zur „Top-Empfehlung für Ford Transit Reisemobile“ und zeichnen ihn mit dem Prädikat „Integrationstipp“ in der Spitzenklasse aus.

PASSGENAUES, VIELSEITIGES MULTIMEDIASYSTEM

Car & HiFi lobt nicht nur die Passgenauigkeit des X-F285, der mit „seinem Body im 1-DIN-Format optimal in den originalen Einbauschacht passt“. Optimal auf das Cockpit des Transit abgestimmt ist auch „die große Front mit einem satte 22,9 cm messenden Touchscreen mit Echtglas“.

Der X-F285 beherrscht, so die Tester, „das volle Infotainment-Programm“. Neben einem analogen UKW-Tuner bietet er DAB+ mit allem Komfort wie DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, und DLS-Text. „Gerade im Wohnmobil, mit dem man meist nicht lange an einem Ort bleibt, sondern häufig das Sendegebiet wechselt, ist der automatische Hintergrundscan ein weiterer, großer Pluspunkt“, erklären die Fachjournalisten.

Selbstverständlich beherrscht der X-F285 auch Freisprechen und Audiostreaming über Bluetooth. Zum kabelgebundenen Anschluss von Handys und USB-Medien bietet er „gleich zwei USB-Schnittstellen und sogar einen HDMI-Eingang“.

„Auch die Smartphone-Unterstützung des XZENT ist beachtlich“, urteilen die Tester. iPhone-Nutzern bietet der X-F285 Apple Car Play inklusive Siri-Sprachsteuerung, Besitzer von Android-Handys können sich über die vorinstallierte AndroidLink-App freuen: „Diese ermöglicht die Spiegelung der Bildschirminhalte von Android-Smartphones auf das Infotainerdisplay und eine direkte Steuerung der gespiegelten Apps über dessen großen Touchscreen.“

An den X-F285 lassen sich zwei Rückfahrkameras anschließen, Hilfslinien können eingeblendet und eingestellt werden, die Umschaltung erfolgt automatisch bei Einlegen des Rückwärtsgangs. Darüberhinaus kann das Kamerabild auch manuell über die Cam-Taste an der Front aufgerufen werden: „Dies ist zum Beispiel sehr praktisch,“ erklären die Tester, „wenn man während der Fahrt kurz checken will, ob die Ladung auf dem Anhänger noch gut gesichert ist.“

SPEZIELLES CAMPER-NAVI

Da der X-F285 mit einer GPS-Antenne ausgestattet und damit für die Navigation vorbereitet ist, empfiehlt Car & HiFi, eines der separat erhältlichen Navipakete gleich mit zu erwerben. Erhältlich sind X-MAP27-MH1 (199 Euro, 1 Jahr kostenfreie Kartenupdates) und X-MAP27-MH3 (249 Euro, 3 Jahre): „Auf 16 GB Micro-SD-Karte, die seitlich in die Frontplatte des XZENT eingeschoben wird, bieten beide das detaillierte Kartenmaterial von 47 Ländern aus West- und Osteuropa“, urteilen die erfahrenen Tester über die unkomplizierte Aufrüstung zum Naviceiver. „Die Software ist mit vorkonfigurierten Fahrzeugprofilen mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger etc. speziell auf die Bedürfnisse von Reisemobilisten ausgelegt.“

Sogar die Verkehrsinformationen, die per TPEG über DAB+ gesendet werden, werden bei der Routenplanung berücksichtigt. Diese Echtzeit-Informationen über die Verkehrslage sind, so Car & HiFi, „ein enormer Mehrwert“. Dass der X-F285 optimal für den Einsatz im Wohnmobil ist, unterstreicht auch die integrierte Datenbank zu rund 20.000 Stell- und Campingplätze: „Abrufbar sind zahlreiche Zusatzinformationen wie Kontaktmöglichkeit, Ver- und Entsorgung am Platz, Anzahl der Stellplätze und weiteres – wichtige Informationen, mit denen der passende Übernachtungsplatz schnell gefunden ist.“

FAZIT

„Der XZENT F-X285 integriert sich bestens in den Ford Transit“, urteilen die Tester abschließend. „Er passt nicht nur optisch und mechanisch perfekt ins Armaturenbrett, sondern versteht sich dank des CAN Interfaces auch elektrisch bestens mit dem Fahrzeug. Die optionale Navigation ist dabei ebenso wie der Infotainer selbst ganz auf die Bedürfnisse von Wohnmobilisten ausgelegt. Eine tolle Navigations- und Infotainment-Lösung für Reisemobile auf Ford-Transit-Basis.“

XZENT ist eine innovative Marke, die sich exklusiv auf den Bereich „Navigation und Multimedia im Auto“ fokussiert. XZENT ist der Spezialist für Multimedia- und Navigationssysteme, die im Hinblick auf die Verarbeitung und den Funktionsumfang keinen Vergleich scheuen und mit ihrem sensationellen Preis/Leistungsverhältnis auf ganzer Linie überzeugen.

XZENT-Produkte haben sich auf dem Markt mittlerweile fest etabliert – das zeigen auch die vielen Auszeichnungen und beeindruckenden Testberichte, die es von der Fachpresse in den letzten Jahren für XZENT-Geräte gab.

XZENT-Produkte werden weltweit exklusiv über das große Fachhändlernetz der Schweizer ACR AG, Europas größten Car-Media Spezialisten, vertrieben. Bei den ACR-Fachhändlern finden gibt es auch zahlreiche Zubehörkomponenten zu den XZENT-Systemen: Rückfahrkameras, DAB+ und DVB-T Tuner, Monitore sowie Lautsprecher oder Verstärker.

