Ein Leben ohne Tenside? Möglich wäre das vielleicht, aber doch recht dreckig und fettig. Tenside zählen zu den wichtigsten und meistgebrauchten Chemikalien, weil sie Wasser und Öl vermischen, Schaum bilden und Schmutz lösen können. Der neuste Marktreport von Ceresana zeigt, dass aktuell pro Jahr weltweit Tenside für mehr als 49 Mrd. US$ verkauft werden. Die Marktstudie prognostiziert für diese wasch- und grenzflächenaktiven Substanzen bis zum Jahr 2033 ein weiteres Umsatzwachstum von durchschnittlich 3,6 % pro Jahr. Die Region Asien-Pazifik ist dabei mit einem Weltmarktanteil von mehr als einem Drittel der mit Abstand größte Tensid-Verbraucher.

Der Tensid-Markt zeigt Vielfalt in den Anwendungen

Tenside finden in zahlreichen Branchen Anwendung. Waschpulver und flüssige Reinigungsmittel für Haushalte bestehen zu einem großen Teil aus Tensiden und sind mit aktuell rund 55 % des gesamten Verbrauchs des Tensid-Marktes der wichtigste Einsatzbereich dafür. In diesem Anwendungsgebiet wird die Tensid-Nachfrage voraussichtlich nur noch relativ gering ansteigen. Mit hohen Zuwächsen rechnet Ceresana bei Kosmetika und Körperpflegeprodukten, zum Beispiel Zahnpasta, Desinfektions- oder auch Verhütungsmitteln. Die größte Steigerung von rund 2,8 % pro Jahr prognostiziert die Marktstudie jedoch für den Tensid-Verbrauch der Hersteller von Kunststoffen, Farben und Lacken. Tenside werden auch in zahlreichen weiteren Anwendungsgebieten benötigt, etwa Kühlschmiermittel in der Metallindustrie, Hilfsmittel in der Textil- und Leder-Industrie oder Netzmittel in der Agrarchemie. Tenside machen Druckertinte flüssig – und ermöglichen dann beim Papierrecycling die Ablösung der Druckfarbe von den Fasern. In Bau-Chemikalien sind Tenside ebenso zu finden wie in Feuerlösch-Schäumen oder in Flotations-Chemikalien für Erzaufbereitung und Erdölgewinnung.

Das Marktpotential der Tensid-Sorten

Ein Tensid-Molekül sieht aus wie ein Streichholz oder eine Stecknadel: Der hydrophile Kopf taucht ins Wasser ein – das spitze lipophile Ende verbindet sich mit Fett, also zum Beispiel Schmutzteilchen. Diese Vermittler zwischen verschiedenen Welten werden aus Erdöl hergestellt, zunehmend aber auch aus biobasierten Rohstoffen wie Zucker, Pflanzenölen oder Pflanzenseifen. Nach ihrer elektrischen Ladung werden vor allem anionische, kationische und nicht-ionische Tenside unterschieden. Die neue Studie von Ceresana liefert wichtige Kennzahlen zu Produktion, Verbrauch, Import und Export aber auch für sonstige Tenside und für einzelne Produkttypen. Anionische Tenside haben einen weltweiten Marktanteil von knapp 49 % und sind damit die derzeit bedeutendste Tensid-Sorte. Dazu zählen vor allem die Linearen Alkylbenzolsulfonate (LAS), die stark schäumen und eine hohe Waschkraft haben, aber nicht vollständig biologisch abbaubar sind und daher zunehmend umweltfreundlichere Konkurrenz bekommen.

Aktuelle vierte Ausgabe der Ceresana-Marktstudie zu Tensiden:

Kapitel 1 der neuen Studie von Ceresana bietet eine umfassende Analyse des Weltmarkts für Tenside – einschließlich Prognosen bis 2033: Für die Regionen West- und Osteuropa, Nord- und Südamerika, Asien-Pazifik, Mittlerer Osten und Afrika wird jeweils die Entwicklung von Verbrauch und Umsatz erläutert. Der Verbrauch wird auch für die einzelnen Anwendungsgebiete aufgegliedert. Zudem werden Nachfrage, Produktion und Umsatz nach Produkttypen aufgeteilt. Einzeln betrachtet werden anionische, kationische, nichtionische und sonstige Tenside. Zudem erfolgt innerhalb der Gruppe der anionischen Tenside eine weitere Unterteilung in Alkylbenzolsulfonate (LAS), Alkylsulfate / Alkylethersulfate / Alkoholethoxysulfate (FAS/FAES/AES) und sonstige anionische Tenside. Die Gruppe der nichtionischen Tenside wird in Fettalkoholethoxylate (FAEO), sonstige Ethoxylate und andere nichtionische Produkte (z. B. reine Fettalkohole, Alkylpolyglycoside) unterteilt.

In Kapitel 2 wird der Tensid-Markt für 42 Länder einzeln betrachtet. Dargestellt werden dabei jeweils Verbrauch und Umsatz. Die Produktion und der Handel werden jeweils für die Obergruppen anionische, kationische, nichtionische und sonstige Tenside dargestellt. Zudem wird die Nachfrage des Marktes jeweils aufgliedert für die verschiedenen Anwendungsgebiete: Wasch- und Reinigungsmittel, industrielle Reinigungsmittel, Körperpflege und Kosmetika, Textilien und Leder, Farben und Kunststoffe, sonstige Anwendungen. Diese Produkttypen werden einzeln behandelt: LAS, FAS/FAES/AES, sonstige anionische Tenside, kationische Tenside, FAEO, sonstige Ethoxylate und sonstige Tenside.

Kapitel 3 bietet nützliche Unternehmensprofile der bedeutendsten Hersteller von Tensiden, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten und Kurzprofil. Ausführliche Profile werden von den wichtigsten 63 Produzenten geliefert.

