Telematik-Spezialist Geotab knackt Marke von 100.000 Abonnements in Europa

Mit der Gründung der Geotab GmbH im Jahr 2014 etablierte Geotab erstmals seine Präsenz in Europa. Das Unternehmen legte den Fokus auf die Lokalisierung seiner Hardware-Lösung zur Unterstützung europäischer Fahrzeuge und führte seine Fuhrparkmanagementplattform ein. Geotab konzentrierte sich zudem auf die Erweiterung der lokalen Lieferkettenkompetenzen und den Aufbau eines Partnernetzwerks aus Unternehmen aus ganz Europa, um die Vermarktung, den Verkauf, den Support und die Erweiterung der Geotab-Plattform um weitere Anwendungen zu unterstützen. So akquirierte das Unternehmen im Jahr 2019 beispielsweise Intendia, ein spanisches Ingenieurbüro, das seitdem die lokalen Kompetenzen von Geotab im Bereich Engineering gestärkt und ergänzende Technologien in das erstklassige Produktportfolio des Unternehmens eingebracht hat.

Die Zeit, die in die Umsetzung regionaler Strategien investiert wurde, hat es Geotab ermöglicht, seine Kernkompetenzen auf dem gesamten Kontinent auszubauen, einschließlich Technik, Softwareentwicklung, Unternehmensführung und mehr. So konnte Geotab als europäisches Unternehmen mit Ausrichtung auf europäische Kunden eine feste Marktpräsenz etablieren. Dieser Regionalisierungsansatz hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Unternehmen mehr als 100.000 Abonnenten in Europa erzielen konnte und unterstützt nun das beschleunigte Wachstum von Geotab auf dem Markt und versetzt das Unternehmen in die Lage, seinen aktuellen Wachstumskurs halten zu können.