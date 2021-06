Telematik-Anbieter DAKO expandiert in Schweden

Transporte werden längst grenzübergreifend gedacht, organisiert und kontrolliert. IT-Unternehmen, die Produkte für die Transportbranche entwickeln, müssen diese Herausforderung annehmen und ihre Produkte und Services für einen europaweiten Einsatz konzipieren. Mit ihrer digitalen Transportmanagementplattform TachoWeb verfolgt DAKO diesen Weg konsequent. TachoWeb ist beispielsweise in der Lage, Fahrdaten europaweit nach den jeweils länderspezifischen, gesetzlichen Regeln auszuwerten. Die Vermarktung in den meisten europäischen Ländern erfolgt über Partner. Beim nördlichen Nachbarn Dänemark etwa ist die DAKO GmbH bereits seit 2016 über den dortigen Branchenverband „International Transport Danmark“ (ITD) vertreten.

Da aber auch die Direktbetreuung vor Ort zunehmend an Bedeutung gewinnt, hat das Jenaer Unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt zur Intensivierung des Einflusses auf den europäischen Markt getätigt. Mit der Etablierung eines eigenen Vertriebs für Schweden positioniert sich DAKO stärker im skandinavischen Raum und möchte die bereits bestehende Kundenbasis ausbauen.

„Der schwedische Markt bietet für uns große Chancen, da einerseits ein starker Trend zur Digitalisierung von Prozessen in allen Wirtschaftsbereichen vorhanden ist, aber andererseits für die dortige Transportbranche hauptsächlich Insellösungen bestehen, die sich jeweils nur einem Teilaspekt in der modernen Logistikdisposition widmen”, unterstreicht Christian Weiß, Vertriebsleiter der DAKO GmbH.

DAKO biete hier eine ganzheitliche Softwarelösung, welche ein sehr viel weiteres Spektrum des Managements von Fuhrpark und Transporten abdecke. Diese vereine das Auslesen und Analysieren von Tachografen- und Fahrerkartendaten und biete digitale Unterstützung bei der Wahrung gesetzlicher Vorgaben für den Fuhrpark. Zusätzlich werden umfassende Möglichkeiten der zeitgemäßen Telematik zur Überwachung von Fahrzeugdaten und Tourenplanung in Echtzeit geboten.

Verantwortlich für die Marktbearbeitung in Schweden ist Vertriebsleiter Joakim Skoglund, der durch seine langjährige berufliche Erfahrung in der schwedischen Transportbranche über ein gut eingespieltes Netzwerk vor Ort verfügt. Seine spezifischen Kenntnisse von Kultur und Markt sind es, die es der DAKO ermöglichen, optimal auf die Ansprüche und Bedürfnisse der schwedischen Kunden und Partner einzugehen. Im Rahmen der strategischen Gesamtausrichtung der DAKO stellt der erfolgreiche Start in Schweden einen Meilenstein auf dem Weg zu mehr aktiver Präsenz im europäischen Ausland dar. Quelle: DAKO GmbH