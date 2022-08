Telematik-Anbieter DAKO erhält DEKRA-Zertifizierung für Umweltmanagement

Im internationalen Standard ISO 14001 steht zu den Hintergründen: „Um die Bedürfnisse der heutigen Generation zu decken – ohne dabei die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu beeinträchtigen – wird eine Balance zwischen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft als unerlässlich angesehen.“ Durch die Verwirklichung von Umweltmanagementsystemen in Unternehmen werde ein Beitrag zur ökologischen Säule der Nachhaltigkeit geleistet.

Die DAKO GmbH sieht ihren durchgängigen Nachhaltigkeitsanspruch als gesellschaftliche Verantwortung. Dieser spiegelt sich schon in der Produktwelt des IT-Anbieters wider, die Transport- und Logistikunternehmen ermöglicht, wirtschaftlicher, effizienter und damit auch ressourcenschonender zu arbeiten. Ebenso engagiert sich DAKO seit vielen Jahren in Forschungsaktivitäten zu alternativen Antrieben und nachhaltigen Logistikkonzepten, was jüngst durch den Gewinn des renommierten Europäischen Transportpreises für Nachhaltigkeit für das Projekt „SMART MULTI-USE LOGISTIK“ honoriert wurde. Die Forschungsergebnisse fließen direkt in die DAKO-Produkte ein, die Nutzeranforderungen und Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeitszielen verbinden.

Die Zertifizierung des Umweltmanagements im Unternehmen selbst unterstreicht nun, dass DAKO nicht nur in den Produkten Wert auf Umweltbewusstsein legt, sondern am eigenen Standort die Verantwortung für ökologisches Handeln übernimmt. So wurde das Energiemanagement des 2017 fertig gestellten Firmengebäudes nach Gesichtspunkten der Verbrauchsreduzierung gestaltet. Die Gebäudeheizanlage nutzt die Abwärme der Server, die aufgrund der großen gespeicherten Datenmengen bei dem IT-Anbieter unumgänglich sind……………………………..Lesen Sie hier weiter: https://telematik-markt.de/telematik/telematik-anbieter-dako-erh%C3%A4lt-dekra-zertifizierung-f%C3%BCr-umweltmanagement