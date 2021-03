Tankstellen von team energie schließen sich der Connected-Fueling-Plattform von Pace Telematics an

Mobiles, kontaktloses Bezahlen ist in allen Bereichen auf dem Vormarsch. Beim Tanken bietet es dem Kunden besondere Vorteile: Das Bezahlen mit dem Handy direkt an der Zapfsäule macht den Gang zur Kasse und damit auch das Tragen einer Maske beim Bezahlen überflüssig. Den Beleg bekommt der Kunde nach Abschluss der Zahlung ganz automatisch per E-Mail und per App direkt auf das Smartphone, so dass stets alle Ausgaben im Blick sind und nichts mehr verloren gehen kann.

„Durch die Kooperation mit Pace haben unsere Kunden beim mobilen Bezahlen jetzt eine noch umfangreichere Auswahl, die zu den größten am deutschen Markt gehört“, berichtet team energie Geschäftsführer Volker Behn. Auch die Tankstellen profitieren von der Innovation. „Das schnelle und kontaktlose Bezahlen per App erhöht die Frequenz und reduziert Wartezeiten sowohl an der Zapfsäule als auch an der Kasse und bietet dem Kunden vor allem eine smarte und digital ausgereifte Lösung“, erläutert Volker Behn.

Alle Autofahrer können die Funktion kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen nutzen. In den App Stores steht hierfür die Pace Drive App für iOS und Android zum kostenlosen Download zur Verfügung. Zu Beginn wird das mobile Bezahlen bei team energie mit PayPal möglich sein. In Zukunft sollen weitere Zahlmethoden wie Kreditkarte, Apple Pay und Google Pay folgen. Quelle: Pace Telematics