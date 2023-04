Tag der Logistik – am 20. April bei LOGfair

Virtuelle Logistikwelten

LOGfair präsentiert am 20.04., zum Tag der Logistik, eine spannende Online-Veranstaltung: Virtuelle Logistikwelten! Erfahren Sie, wie Sie die Zukunft der Logistik gestalten können: Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie sich Ihr Arbeitsalltag in Zukunft verändern könnte? Die virtuelle Logistikwelt ist längst kein Traum mehr – vielmehr hat sie bereits heute Einzug in unser berufliches Alltagsgeschehen gehalten. Dies hat massive Auswirkungen auf unsere Industrie. Studien zeigen, dass virtuelle Logistiklösungen helfen können, Kosteneinsparungen zu erzielen und die Effizienz zu steigern. Auch Arbeitskräfte entlastet es bei ihren täglichen Aufgaben.

Am 20. April bietet Ihnen LOGfair mit der Veranstaltung „Virtuelle Logistikwelten“ die Gelgegenheit, an Diskussionen teilzunehmen, andere Branchenexperten zu treffen, sich von Experten inspirieren zu lassen und wertvolle Einblicke in die neuesten Trends und virtuelle Innovationen in der Logistik zu erhalten, welche auch Ihren Bereich betreffen werden!

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um mehr über die neusten Innovationen in der Branche zu erfahren und Ihr Kenntnisniveau zu verbessern!

Die Vortragsübersicht:

08:45 – 09:00 Virtuelle Logistikwelten: Begrüßung und Einleitung – Holger Gloszeit, Business Coach, Berater & Moderator:

Feiern Sie den Tag der Logistik mit uns und tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Logistik! Erfahren Sie welche Neuheiten auf uns zukommen und informieren Sie sich jetzt schon über die Logistiklösungen von morgen! Seien Sie dabei und entdecken Sie die Möglichkeiten, die Ihnen die Logistikbranche zu bieten hat.

09:00 – 09:45 Die Zukunft ist da – Die Branche steht vor spannenden und vielfältigen Herausforderungen – Prof. Tim Bruysten, Geschäftsführer Richtwert GmbH:

Vom Carbon Footprint, über das Lieferkettengesetz, bis hin zu predictive Shipping, Drohnen und neue Roboter. Der Vortrag zeigt, wie sich Unternehmen in Zeiten des Wandels und der Unsicherheit aufstellen, Kunden binden, Fachkräfte finden und gleichzeitig den wechselnden Anforderungen von Märkten, Politik und Gesellschaft gerecht werden können.

10:00 – 10:45 Simulatoren in der Aus- und Weiterbildung in der Logistik – Thorsten Weißenberger, Sales Manager D/A/CH, TENSTAR simulation:

Simulatoren werden in der Aus- und Weiterbildung in der Logistik immer wichtiger. Mit unseren Simulatoren können Ihre Fahrer*innen und und Maschinenführer trainieren und so Ihre Kenntnisse erweitern. Wir zeigen Ihnen wie Sie Simulatoren einsetzen können und so Einsparungen erzielen, weniger Unfälle und Schäden zu regulieren haben und die Umwelt entlasten.

11:00 – 11:45 PortSkill 4.0 – Analyse der Auswirkungen der Digitalisierung und Automatisierung auf die Jobs der Hafenwirtschaft – Thomas Lührs, Projektleiter PortSkill 4.0, ma-co maritimes competenzcentrum GmbH:

Das Projekt PortSkill 4.0 ist ein Forschungsprojekt, in dem die Veränderungen in der operativen und daran direkt angrenzenden administrativen Hafenarbeit sowie die daraus resultierenden Veränderungen in den Qualifikationsanforderungen untersucht werden. Ziel ist die Analyse, Erforschung und Entwicklung der für die Hafenarbeit der Zukunft notwendigen Kompetenzen und Qualifikationen. Dies mündet in die Entwicklung und Erforschung neuer Lernkonzepte und -methoden, in denen digitales Lernen einen hohen Stellenwert haben wird. Es sollen neue digitale Lernwelten entwickelt werden, die in einem digitalen Test- und Trainingscenter (DTTC) iterativ von den Probanden erprobt werden können. Mit dem Aufbau eines digitalen Test- und Trainingscenters (DTTC) für die Unternehmen und Beschäftigten der deutschen Hafenwirtschaft wird ein neues Bildungshub für die deutschen Hafenbetriebe geschaffen, in dem die neue und die alte Welt des Lernens miteinander verbunden wird. In dem Vortrag wird die Vorgehensweise im Projekt skizziert und es werden erste Ergebnisse dargestellt.

12:00 – 12:45 VR, AR und XR Technologien im Training – Fabian Jäger, CEO PatientZero Games:

Dank Virtual Reality Brillen und Augmented Reality Apps für Smartphones lässt sich die Realität durch virtuelle 3D Objekte erweitern und bietet so eine ganz neue Art der Wahrnehmung. Mit individuell erstellter Simulationssoftware, können komplexe Abläufe in einer virtuellen 3D Welt dargestellt werden, die helfen, Lerninhalte zu vermitteln und potentielle Fehlerquellen aufzuspüren.

Stellen Sie sich Ihren individuellen Plan aus unserer Vortragsagenda zusammen. Sicherlich ist auch für sie etwas Interessantes dabei. Die Teilnahme an allen Vorträgen ist auch mittels mobiler Geräte, wie Smartphone oder Tablet möglich.

