SustainableIT.org veröffentlicht erstmals Standards, mit denen sich der Einfluss der IT auf die unternehmerische Nachhaltigkeit messen lässt

München, 23. Februar 2023 – SustainableIT.org, eine gemeinnützige Organisation, die sich der globalen Nachhaltigkeitsförderung im Bereich der technologischen Führerschaft verpflichtet hat, veröffentlicht erstmals eine Reihe von Standards, welche die Umweltauswirkungen des Aufbaus, Betriebs und der Verwaltung von IT messen.

Die neuen SustainableIT-Standards umfassen die beiden Bereiche von Auswirkungen und Nutzen „in der IT“ für die direkten Auswirkungen des IT-Betriebs (1) sowie „durch die IT“ für die Auswirkungen, die sich aus der Nutzung von IT durch ein Unternehmen ergeben. Bei den einzelnen Standards handelt es sich um entscheidungsunterstützende Metriken, die auf die Auswirkungen der Technologie auf die Umwelt zugeschnitten sind. Die SustainableIT-Standards sind mit den globalen GRI-, SASB- und TCFD-Standards kompatibel und dienen den Unternehmen als Referenzgröße für die Messung, Verbesserung und das Reporting.

„Wir befinden uns noch am Anfang eines großen digitalen Transformationszyklus, in dem immer mehr Geschäftsprozesse durch die IT gesteuert werden. Die fortwährende zügige Einführung von Technologien geht zulasten der Umwelt einher und darf daher nicht unkontrolliert bleiben“, sagte Jedidiah Yueh, Gründungsdirektor von SustainableIT.org und Gründer und CEO von Delphix. „Diese Standards werden IT-Führungskräften helfen, die Auswirkungen auf die Umwelt durch die IT einzudämmen und gleichzeitig die Technologie zu nutzen, um nachhaltigere Unternehmen und Branchen voranzutreiben.“

Der Ausschuss für die Entwicklung und Überprüfung von SustainableIT-Standards hat die neuen Standards genehmigt. Zu den sieben Gründungsmitgliedern der Gruppe gehören:

– Katherine Wetmur, Managing Director, Morgan Stanley and elected Chair of the Standards Committee

– Brian Kirkland, CIO, Choice Hotels International

– Ivneet Kaur CTO, Sterling

– Srini Koushik, CIO, Rackspace

– Vipul Nagrath, Senior Vice President, ADP

– Niklas Sundberg, SVP/CIO Global Solutions Division, Assa Abloy

– Jedidiah Yueh, Founder and CEO, Delphix

Die SustainableIT Environmental Standards 1.0 sind das erste grundlegende Messinstrument des integrierten Programm- und Ressourcen-Portfolios von SustainableIT.org. Die Organisation entwickelt derzeit Sozial- und Governance-Standards. Zu den damit verbundenen Ressourcen gehören Selbsteinschätzungen, Teamschulungen, maßgeschneiderte Workshops und Praxisgemeinschaften, die den Fortschritt im Bereich der Nachhaltigkeit und das öffentliche Bewusstsein fördern sollen.

Neben der Einführung der neuen Standards erweitert SustainableIT.org auch sein Führungsteam und ernennt Rick Pastore zum Research Principal. Rick Pastore konzentriert sich darauf, transformative Ideen und Ziele in umsetzbare Erkenntnisse und Tools zu wandeln, die IT-Abteilungen und deren Organisationen aufklären, inspirieren, engagieren und die Nachhaltigkeit vorantreiben können.

„Ricks fundiertes Wissen und seine Erfahrung bei der Entwicklung von Best Practices, Benchmarks und Transformationswerkzeugen sind für uns von unschätzbarem Wert“, so Kathryn Marston, Executive Director und General Manager von SustainableIT.org. Bevor Rick Pastore zu SustainableIT.org kam, war er Senior Director und IT-Forschungsberater bei The Hackett Group, wo er Forschungen leitete und entsprechende Tools für die IT- und andere Unternehmensbereiche entwickelte. Außerdem war Pastore zuvor Vizepräsident des CIO Executive Council von IDG sowie leitender Redakteur des CIO Magazins, wo er direkt mit IT-Führungskräften zusammenarbeitete, um Thought Leadership und Best Practices zur Stärkung der Rolle des CIO entwickelte.

Delphix ist der Branchenführer für DevOps-Test Data Management.

Unternehmen müssen die Bereitstellung ihrer Anwendungen umgestalten, haben aber Schwierigkeiten, die richtige Balance zwischen Geschwindigkeit, Datensicherheit und Compliance zu finden. Unsere DevOps Data Platform automatisiert die Datensicherheit und sorgt gleichzeitig für eine schnelle Bereitstellung von Testdaten, um die Anwendungsfreigabe zu beschleunigen. Mit Delphix können Kunden ihre Anwendungen modernisieren, eine Multi-Cloud einführen, CI/CD umsetzen und sich doppelt so schnell von Ausfall-Szenarien, beispielsweise durch Ransomware, erholen.

Führende Unternehmen wie Choice Hotels, BNP Paribas, Stone X, Banco Carrefour, Channel 4 und Michelin nutzen Delphix, um die digitale Transformation zu beschleunigen und ein Zero-Trust-Datenmanagement zu ermöglichen.

Mehr Information unter www.delphix.com oder auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Kontakt

Delphix

Tu Nguyen

Josephspitalstraße

80331 München

+49 89 207040302

tu.nguyen@delphix.com

https://www.delphix.com