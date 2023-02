Mollie ab sofort via OXID eShop verfügbar

Zahlung in Onlineshops so einfach wie möglich gestalten

Mollie, ein führender Finanzdienstleister Europas, ist ab sofort in OXID eShop verfügbar. Damit bietet OXID eSales vor allem Onlineshops kleiner und mittelständischer Unternehmen einfache und individuell anpassbare Zahlungslösungen.

Etwa 130.000 Kunden, primär KMU, wickeln europaweit ihren Online-Zahlungsverkehr über die cloudbasierte Mollie-Plattform ab. Mollie vereinfacht komplexe Finanzdienstleistungen und bietet leistungsstarke Integrationen in OXID eShop. Dazu zählen bspw. die in wenigen einfachen Schritten durchgeführte Implementierung von Online-Zahlungen sowie der schnelle Zugriff auf flexible Finanzierungen via Mollie Capital.

Mit Mollie können Nutzer von OXID ein leistungsstarkes Bezahlsystem integrieren, das alle am Markt gängigen Bezahlmethoden abbildet und den dynamischen Bedürfnissen der Kunden gerecht wird. Erste OXID-Kunden, die Mollie nutzen, sind trigema (Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung) und Praxisdienst (Anbieter von Medizinprodukten für die gesamte Branche).

Bonita Grupp, Leitung E-Commerce bei trigema: „Der Onlineshop gehört, neben unseren stationären Filialen, zu unseren wichtigsten Vertriebskanälen. Die große Auswahl an Online-Zahlungsarten durch Mollie und deren schnelle und unkomplizierte Anbindung ist für uns gerade mit Blick auf die verschiedenen europäischen Märkte sehr vorteilhaft. Zudem sehen wir den kompetenten Kundenservice sowie die reibungslosen Transaktionen als einen zusätzlichen Garant für unseren Erfolg.“

Michael Jäckel, Leiter E-Business und IT bei Praxisdienst: „Kundenservice und schnelle Bezahlprozesse stehen bei uns an erster Stelle. Mit Mollie haben wir einen Partner an unserer Seite, der uns vor allem durch sein schnelles und zuverlässiges Change-Management überzeugt hat. Auch die Handhabung sämtlicher Vorgänge über das Mollie Dashboard ist unglaublich intuitiv und relevante Prozesse können in wenigen Schritten den individuellen Anforderungen angepasst werden.“

Mollie verfügt über ein breites Portfolio an schnell implementierbaren Produkten, die KMU auch in herausfordernden Zeiten im Wachstum unterstützen.

Im Bereich Finanzierung bietet Mollie Capital für Online-Händler eine schnelle und flexible Alternative zu herkömmlichen Bankkrediten. Mit wenigen Klicks können sie Finanzmittel in Höhe von bis zu 250.000 Euro beantragen. Die Bearbeitung des Antrages dauert in der Regel weniger als 48 Stunden.

Dr. Oliver Charles, CSO von OXID: „Die Produkte von Mollie sind genau auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen abgestimmt. Das entspricht zu 100% unserem Anspruch, Webshops für die sehr individuellen Bedürfnisse von KMUs so unkompliziert wie möglich umzusetzen. Deshalb durfte Mollie im Angebot von OXID eShop nicht fehlen.“

Annett Polaszewski-Plath, Managing Director DACH bei Mollie: „Mit OXID haben wir einen leistungsstarken Technologie-Partner gewinnen können, der unsere Vision teilt, kleine und mittelständische Online-Händler beim Wachstum zu unterstützen.“

Die OXID eSales AG gehört mit rund zwei Jahrzehnten Expertise und tausenden von E-Commerce Installationen zu den führenden Anbietern von E-Commerce-Software im deutschsprachigen Raum.. Zahlreiche namhafte und erfolgreiche Kunden aus dem B2C- und B2B-Bereich und aus den verschiedensten Branchen schätzen Verlässlichkeit, Skalierbarkeit, Modularität und Qualität der OXID Plattform. Kunden profitieren bei der Implementierung von den flexiblen Anpassungsmöglichkeiten innerhalb der Standardsoftware (schnelle Einführungszeit, geringe Kosten), dem Know-how der über 100 zertifizierten OXID Lösungspartner und im laufenden Betrieb vom direkten persönlichen Kontakt zu Support und Entwicklung des Herstellers. OXID-Projekte stehen für Langlebigkeit und Erfolg.

Firmenkontakt

Oxid eSales AG

Sarah Schimmel

Bertoldstraße 48

79111 Freiburg

+4976136889167

media@oxid-esales.com

https://www.oxid-esales.com/

Pressekontakt

Tower PR

Heiner Schaumann

Linienstraße 150

10115 Berlin

+493025762644

oxid@tower-pr.com

https://tower-pr.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.