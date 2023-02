B Medical Systems erhält das CERTICOLD Pharma Label für die Transportbox RCW25

CERTICOLD Pharma garantiert, dass die Transportboxen der Linie RCW25 von B Medical Systems den europäischen GDP-Richtlinien entsprechen

Hosingen (Luxemburg), 23. Februar 2023 – B Medical Systems, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die medizinische Kühlkette, gibt bekannt, dass die Transportbox RCW25 von CERTICOLD Pharma für die Einhaltung der EU Good Distribution Practices (GDP) zertifiziert wurde. Es ist damit die erste medizinische Transportbox, die diese Zertifizierung erhalten hat.

Für medizinisches Fachpersonal ist es wichtig, die Gewissheit zu haben, dass die temperaturempfindlichen Proben, die sie bei ihrer Arbeit verwenden, gemäß der EU-Richtlinie Good Distribution Practice (GDP) transportiert werden. Hier bieten unabhängige Labels wie CERTICOLD Pharma eine Lösung, um den Endverbrauchern bei der Wahl der Produkte zu helfen. Dieses europäische Konformitätslabel für die Kühlkette von Gesundheitsprodukten bescheinigt die Einhaltung der GDP-Richtlinien. Es wird von einem unabhängigen Ausschuss von Kühlkettenexperten vergeben und garantiert eine hohe Kühlleistung und strenge Temperaturvorgaben.

Die Transportbox RCW25 von B Medical Systems wird für den sicheren Transport oder die vorübergehende Lagerung von Impfstoffen, Medikamenten und anderen Laborpräparaten im vorgesehenen Temperaturbereich eingesetzt. Die Transportbox bietet als Teil von Kühlkettenlösungen ein breites Spektrum an Lagertemperaturen von -80° C bis +8° C, abhängig von der Verwendung von Kühlakkus, Phasenwechselmaterialien (PCM) oder Trockeneis, und ist dafür ausgelegt, biologische Produkte bei Umgebungstemperaturen von -20° C bis +43° C sicher aufzubewahren.

„Das CERTICOLD Pharma-Label für unser Produkt ist ein Beweis für die Qualität und die Standards, die B Medical Systems auf dem Gebiet der medizinischen Kühlkette bietet“, sagt Luc Provost, CEO bei B Medical Systems. „Wir testen und prüfen unsere Produkte mit Hilfe unabhängiger Stellen, um unseren Kunden die notwendige Sicherheit für die hohe Qualität und Leistung unserer Geräte zu geben. Ich bin auch stolz darauf, dass die RCW25 die erste medizinische Transportbox ist, die das Label von CERTICOLD Pharma erhalten hat.“

Die medizinische Transportbox RCW25 von B Medical Systems erhielt die Zertifizierung nach einer Reihe von Audits und Verifizierungstests, die die Kontrolle der Isolierung und der jahreszeitlich bedingten Temperaturschwankungen sowie die Prüfung ihrer mechanischen Festigkeit umfassten, die in mehrfacher Hinsicht überprüft wird, einschließlich der Effizienz der Schließ- und Öffnungssysteme der Produkte. Die zertifizierten Produkte müssen strenge Qualitätssicherungsanforderungen in Bezug auf thermische, mechanische und technische Aspekte erfüllen.

B Medical Systems ist ein globaler Hersteller und Vertreiber von medizinischen Kühlkettenlösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Hosingen, Luxemburg, wurde 1979 gegründet, als die WHO an Electrolux herantrat, um eine Lösung für die sichere Lagerung und den Transport von Impfstoffen auf der ganzen Welt anzubieten. In den drei Hauptgeschäftsbereichen Impfstoff-Kühlkette, Medizinische Kältetechnik und Blutmanagementlösungen bietet das Unternehmen über 100 Produkte an. Zu den wichtigsten Produkten von B Medical Systems gehören Impfstoffkühlschränke (eisgekühlte und solarbetriebene Kühlschränke mit Direktantrieb (SDD)), Laborkühlschränke, Laborgefrierschränke, Apothekenkühlschränke, Ultratiefkühlschränke und Transportlösungen. Die Produkte von B Medical Systems werden in mehr als 140 Ländern eingesetzt und verfügen über eine installierte Basis von mehr als einer halben Million Geräten weltweit. B Medical Systems ist seit langem ein zuverlässiger Partner globaler humanitärer Organisationen wie UNICEF, der WHO, des Roten Kreuzes und anderer und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Gesundheitsministerien, Krankenhäusern, Forschungseinrichtungen, Universitäten und Bluttransfusionsorganisationen in der ganzen Welt. B Medical Systems ist Teil von Azenta, Inc. und hat Niederlassungen in den USA und Indien.

Um mehr über B Medical Systems zu erfahren, besuchen Sie bitte www.bmedicalsystems.com

