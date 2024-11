Stressphase für die Last-Mile-Delivery: Geotab gibt Tipps für das Flottenmanagement zu Black Friday und den Feiertagen

Mehr Fahrten, häufigere Stopps, höhere Spritkosten

Die Auswertung zeigt, dass die Zahl der Fahrten pro Fahrzeug zwischen Black Friday und den Feiertagen um zehn Prozent gegenüber dem Normalwert steigt, mit Ausnahme von Italien: Dort steigt die Zahl der Fahrten in der Vorweihnachtszeit auf 20 Prozent über dem Durchschnitt. Eine Woche vor Heiligabend wendet sich der Trend: In allen untersuchten Märkten sinkt die Zahl der Fahrten dann um bis zu 30 Prozent unter den Normalwert.

Die durchschnittliche Entfernung pro Fahrt sinkt ebenfalls im Zeitraum November bis Dezember in allen Ländern um vier bis zehn Prozent. In Deutschland gibt es jedoch in der Woche des 3. Dezembers eine Ausnahme, in der die Distanzen pro Fahrt den Normalwert fast wieder erreichen. Werden in den einzelnen Fahrten geringere Entfernungen zurückgelegt, bedeutet das, dass Fahrzeuge auf ihren Touren häufiger anhalten. Dies wiederum hat eine höhere Auslastung der Fahrer und eventuell längere Leerlaufzeiten zur Folge.

Tatsächlich nahmen die Leerlaufzeiten in fast allen sechs untersuchten Regionen zu. Auch hier bildet Italien wieder die Ausnahme und verzeichnet einen leichten Rückgang. Während die meisten Länder einen Anstieg der Leerlaufzeiten um zehn Prozent verzeichnen, erreichten die Niederlande einen Spitzenwert von +25 Prozent.

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen erhöhten sich in den meisten Märkten während der Vorweihnachtszeit, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs und Frankreichs. Besonders auffällig ist jedoch der enorme Rückgang des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen nach Weihnachten um bis zu 40 Prozent………………….. Lesen Sie hier weiter: https://telematik-markt.de/telematik/stressphase-f%C3%BCr-die-last-mile-delivery-geotab-gibt-tipps-f%C3%BCr-das-flottenmanagement-zu