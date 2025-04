Strategie 2030 umsetzen wie Google, Spotify & Co

So wird die Strategie 2030 Realität – mit OKR (Objectives and Key Results)

Viele Unternehmen haben inzwischen ihre Strategie 2030 entwickelt – mit ambitionierten Zielen und großen Erwartungen. Doch die Erfahrung zeigt: Ohne konsequente Umsetzung bleibt selbst die beste Strategie wirkungslos. Genau hier setzen die OKR Experten an – mit professioneller OKR Beratung, OKR Training und Coaching.

„Strategie 2025 hat bei uns nicht funktioniert.“ Diesen Satz hören die OKR Experten aktuell häufig. Die Ursache liegt selten in der Strategie selbst, sondern in ihrer fehlenden Verankerung im Unternehmensalltag: fehlender Fokus, mangelnde Abstimmung, zu wenig Verbindlichkeit und fehlende Transparenz verhindern den Erfolg.

Die bewährte OKR-Methode (Objectives and Key Results) schafft hier Abhilfe: Sie hilft Unternehmen, ihre Strategien messbar, abgestimmt und mit klarem Zielbild umzusetzen. Unternehmen wie Google, LinkedIn und Spotify setzen OKR bereits seit Jahren erfolgreich ein – und auch kleine und mittelständische Unternehmen auf der ganzen Welt profitieren zunehmend davon.

OKR: Einfach – aber nicht leicht

Viele Unternehmen versuchen, OKR eigenständig einzuführen. Doch ohne professionelle Begleitung scheitern die meisten bereits in der Anfangsphase. Der oft zitierte Satz „OKR ist einfach, aber nicht leicht“ trifft den Kern: Die Methode ist schnell erklärt – ihre wirksame Anwendung im Unternehmensalltag erfordert jedoch Erfahrung, Struktur und Feingefühl.

Die OKR Experten bieten dafür ein umfassendes Unterstützungsangebot

Die OKR Experten unterstützen Unternehmen seit Jahren erfolgreich dabei, Strategien konsequent umzusetzen – mit OKR Beratung, Training und Coaching. Über 260 Unternehmen – von Start-ups über Scale-ups und KMUs bis zu Konzernen – haben sie bereits bei der Einführung und Optimierung von OKR begleitet, international, mit Schwerpunkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für ihre praxiserprobten Formate wurden sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Best of Consulting Award der Wirtschaftswoche.

– OKR Beratung: Maßgeschneiderte Begleitung bei der Einführung und Weiterentwicklung von OKR

– OKR Training: Seminare zur sicheren Anwendung der Methode und zur Ausbildung zum OKR Coach bzw. Master

– OKR Coaching: Individuelle Begleitung, um OKR nachhaltig im Alltag zu verankern

Zusätzlich bieten die OKR Experten praxisorientierte und kostengünstige Einstiegsformate an:

– Buch: 30 Minuten OKR (GABAL Verlag) – kompakter Einstieg in die OKR-Methode

– Videokurs: Selbstlernen ab 49 Euro

Förderprogramme für KMUs

Ein besonderer Vorteil: Kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) in Deutschland können sich die professionelle OKR Begleitung jetzt mit bis zu 80% staatlich fördern lassen. Die OKR Experten unterstützen Unternehmen nicht nur bei der Umsetzung, sondern auch bei der Beantragung der Fördermittel.

„Strategie 2030 wird nicht durch Hoffnung Realität – sondern durch Umsetzung“, betonen die OKR Experten. Unternehmen, die ihre Strategien erfolgreich ins tägliche Handeln bringen wollen, finden unter www.okr-experten.de alle Informationen zu Leistungen und Fördermöglichkeiten.

Die DigitalWinners GmbH ( www.digitalwinners.net), gegründet Anfang 2016 mit Sitz in München und Großkarolinenfeld, ist eine spezialisierte Beratungsboutique für Strategie, OKR, Business Transformation, Innovation und Künstliche Intelligenz (KI). Das interdisziplinäre Team hat bereits eine Vielzahl von Kund:innen begleitet – von Start-ups über Scale-ups und KMUs bis hin zu internationalen Konzernen.

Ein zentraler Baustein des Beratungsportfolios ist OKR – Objectives and Key Results. Unter der Marke OKR Experten ( www.okrexperten.de) bietet DigitalWinners umfassende Leistungen rund um OKR: von Beratung, Einführung und Skalierung über Optimierung, Seminare, Workshops und Vorträge bis hin zu Videokursen.

Gründer und Geschäftsführer ist Erno Marius Obogeanu-Hempel – Unternehmensberater, Keynote Speaker, Hochschuldozent und ausgewiesener OKR-Experte. Er ist zudem Autor von vier Büchern zum Thema OKR und gilt als einer der führenden Köpfe in der deutschsprachigen OKR-Community.

