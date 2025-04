1. Supercar-Woche im 5-Sterne SPA Hotel Jagdhof im Stubaital: 11. bis 18. Mai 2025 für Sportautos mit 300 oder mehr PS

Wenn Eleganz auf Leistung trifft und das Röhren kraftvoller Motoren durch die Bergwelt hallt, dann ist es Zeit für die erste Jagdhof Supercar-Woche! Vom 11. bis 18. Mai 2025 verwandelt sich das 5-Sterne Relais & Châteaux SPA-Hotel Jagdhof im Stubaital in den Hotspot für Sportwagen-Enthusiasten mit Sportwagen mit 300 oder mehr PS. Atemberaubende Pässe, glänzende Karosserien und das unvergleichliche Gefühl der Straße – hier dreht sich alles um pure Faszination auf vier Rädern! Adrenalin auf kurvenreichen Traumstraßen: Vier ganztägige Ausfahrten führen durch die beeindruckendsten Landschaften Tirols und darüber hinaus. Die „Lakes & Legends Tour“, die legendäre Fahrt über den Reschenpass, die alpine Performance am Gerlospass und das große Finale am Kühtaier Sattel – jede Strecke verspricht unvergessliche Fahrmomente und Panoramen, die das Herz höherschlagen lassen.

Ein Programm voller Stil und Eleganz

Neben den spektakulären Ausfahrten erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Ein BBQ auf der hauseigenen Isse-Alm, exklusive Livemusik-Abende und die glamouröse „007-Night“ mit DJ-Party an der Hotelbar sorgen für unvergessliche Erlebnisse.

Luxuriöse Behaglichkeit mit Tiroler Flair bei der Unterkunft

Das Supercar-Arrangement ist zwischen dem 11. und 18. Mai ab zwei Nächten für 554 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar und beinhaltet: