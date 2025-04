Die networker variant GmbH gewinnt mit Marin Ukalovic den führenden Experten für die Variantenkonfiguration mit SAP, ob mit der neuen SAP Advanced Variant Configuration (AVC) in SAP S/4HANA, dem klassischen Variantenkonfigurator (LO-VC) in SAP ERP oder der Cloud-Lösung SAP CPQ (Configure, Price, Quote). Marin Ukalovic übernimmt bei networker variant die Aufgaben eines Management Consultant. In dieser Funktion berät er mit seinem geballten Know-how die oberste Führungsebene bei Variantenfertigern bei der strategischen Planung und Umsetzung einer digitalen End-to-End-Konfiguration nach dem Prinzip „Model Once – Configure Anywhere“ und der zugehörigen System- und Prozessintegration.

Marin Ukalovic kann auf eine beeindruckende Karriere bei SAP zurückblicken, wo er zuletzt als Vice President und Chief Product Owner für Digital Configuration Lifecycle auch maßgeblich die Entwicklung der modernen SAP AVC vorantrieb. Seit 2014 führt er als Vorstandsvorsitzender die Configuration Workgroup (CWG), in der er bereits seit 1999 Mitglied ist, zugleich ist er in der DSAG-Arbeitsgruppe Variantenkonfiguration engagiert, deren Initiator und stellvertretender Arbeitskreisleiter er ist. Er war zudem einer der Mitgründer der Konferenz für Variantenfertiger – der führenden SAP-Veranstaltung zu diesem Thema – und verfasste als Co-Autor mehrere Fachbücher zur Variantenkonfiguration mit SAP (LO-VC) sowie zur SAP AVC in SAP S/4HANA, die sich zu Bestsellern entwickelten.

Michael Neuhaus, CEO der networker variant GmbH, kommentiert: „Unser Unternehmen ist spezialisiert auf die End-to-End-Konfiguration mit SAP-Software und ein führender SAP-Partner für den SAP Digital Configuration Lifecycle. Mit Marin Ukalovic haben wir einen Experten als strategische Verstärkung gewonnen, der unsere Vorstellung integrierter End-to-End-Konfigurationsprozesse teilt und unsere Kunden von den erheblichen Vorteilen überzeugen kann, die sie daraus ziehen.“

Marin Ukalovic: „Ich freue mich besonders darauf, mein Fachwissen zur SAP-Variantenkonfiguration in die networker variant einzubringen, die in diesem Bereich zu den führenden Beratungspartnern im SAP-Umfeld zählt. Gemeinsam wollen wir die Vision einer End-to-End-Konfiguration mit einem zentralen Datenmodell im Markt vorantreiben.“

