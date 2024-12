SOLIT Gruppe: Beteiligung an Relai AG zur Bitcoin Diversifikation – noch nie war HODL so Gold

Tägerwilen, 11.12.2024 – Die SOLIT Gruppe ist als strategisch orientierter Investor

in der dritten Finanzierungsrunde der Relai AG, einem in der Schweiz lizenzierten,

auf Bitcoin fokussierten Finanzdienstleister dabei. Ziel der Finanzierungsrunde ist

es, dem Unternehmen den Weg zur weiteren internationalen Expansion zu

ebnen, um das weitere Wachstum der Relai AG langfristig weiter zu befördern.

Damit stößt sie ihren eigenen klassischen Goldkunden neue Türen zu einfachem

Bitcoinhandel auf.

Ganze 12 Mio. USD schwer war die hochkarätige Investorenrunde und ging

erwartungsgemäß einher mit einer starken Überzeichnung. Bekannter Lead-

Investor war das in Austin/Texas beheimatete Ego Death Capital Team – einer

der führenden Venture Capital-Investoren im BTC-Ökosystem weltweit. Die US-

Amerikaner sind seit 2023 bei Relai investiert. Daneben haben an dieser dritten

Finanzierungsrunde weitere renommierte Investoren teilgenommen, darunter u.

a. der PLAN B Bitcoin Tech Fund und weitere internationale Bitcoin-Pioniere.

Ähnliche Basis, ähnliche Ziele: Geld-Demokratisierung & besserer Zugang

Mit ihrem Engagement will die SOLIT Gruppe die Relai AG insbesondere beim

aktiven Go-to-Market in der gesamten EU unter die Arme greifen, die dafür

notwendige MICA-Lizenz ist kurzfristig anberaumt. Einer der Hauptgründe für die

aktuelle Beteiligung ist das stark gestiegene Interesse im Kreise der SOLIT-

Investoren an einer Diversifikation in Richtung Bitcoin – zumeist als Beimischung

zu einem ausgeprägten physischen Edelmetall-Invest, wie es bis dato typisch ist

für die SOLIT-Lösungen. Der Innovationsführer nutzt diesen strategischen

Einstieg, um seinen Investoren einen qualitativ abgesicherten Weg zu BTC auf

möglichst einfache Weise zu ermöglichen. Darüber hinaus ist geplant, aufgrund

des ähnlich gelagerten Geschäftsmodells, wechselseitig diverse weitere

Synergien zu nutzen. Insbesondere im Zusammenhang mit der eigenen App

namens flexgold für einfaches Investment in physisches Gold. Für die SOLIT

Gruppe insgesamt ein folgerichtiger Schritt und weiteres Standbein im Bereich

„Sound Money“-Investments.

HODL & GODL: Gold UND Bitcoin gehört die Zukunft.

Waren Investmentkunden bisher meist entweder an Gold oder an Bitcoin

interessiert, so hat hier ein Umdenken stattgefunden. Dies weiß der Gründer &

CEO der SOLIT Gruppe, Robert Vitye, zu bestätigen: „Sound Money – also gutes

Geld mit intrinsischem Wert und ohne Inflations- bzw. Kontrahentenrisiko – ist

nicht die Abwägung Gold oder Bitcoin, sondern Gold UND Bitcoin. Die jeweilige

Anlagequote ist dann eine Frage der persönlichen Präferenz der Anleger und

bleibt eine ganz individuelle Entscheidung. Beide Welten basieren auf denselben

ökonomischen Überzeugungen und Prämissen, verankert in der Denkschule der

Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Währungswettbewerb und die

freie Wahl der Geldart durch die Geldnutzer ist hierbei eines der zentralen

Elemente – eine Sichtweise, die sowohl die Gold-Bugs als auch die Bitcoin-

Anhänger unterstützen. Diese Wahlfreiheit und somit die weitere

Demokratisierung des Phänomens Geld möchten wir den Anlegern ermöglichen.“

Über die Relai AG:

Relai wurde in der Schweiz von Julian Liniger und Adem Bilican gegründet, nachdem sie

Schwierigkeiten hatten, einen sicheren, unkomplizierten Ort für den Kauf von Bitcoin zu

finden. Die Bitcoin-App ist einfach und intuitiv gestaltet und ermöglicht es jedem in

Europa, innerhalb weniger Minuten Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen. Unabhängig

geprüft und mit mehr als 500 Millionen USD, die über die Plattform investiert wurden,

gibt Relai seinen Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, neue Wege des Sparens

und Investierens zu erschließen.

SOLIT Gruppe

Herr Robert Vitye

Hauptstrasse 15

8 274 Tägerwilen

Schweiz

T +49 (0) 6122 58 70-58

F +49 (0) 6122 58 70-22

www.solit-kapital.de/

Pressekontakt

Sabine Dabergott

financial relations GmbH

Louisenstraße 97

6 1348 Bad Homburg

T +49 (0) 6172-27159-30

F +49 (0) 6172-27159-69

Über die SOLIT Gruppe

Die SOLIT Gruppe steht seit ihrer Gründung im Jahr 2008 für reale Vermögenssicherung durch ein umfassendes Angebot an physischen Edelmetallanlagen, insbesondere in Gold und Silber – dem Kern ihres Geschäfts. Von anfänglich 5 Mitarbeitern ist das Unternehmen zwischenzeitlich auf 150 Mitarbeiter gewachsen. Mit innovativen Lösungen wie der flexgold-App treibt die SOLIT Gruppe ihre Internationalisierung und Digitalisierung konsequent voran. Die Angebotspalette umfasst darüber hinaus Edelmetallsparpläne und maßgeschneiderte Lagerkonzepte, um den individuellen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden. Die SOLIT Gruppe ist Mitglied der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. (FVEM), des Berufsverbands des deutschen Münzenfachhandels e.V. und der renommierten London Bullion Market Association (LBMA). So bleibt die SOLIT Gruppe ein verlässlicher Partner für Vermögenssicherung und Edelmetallinvestitionen auf höchstem Niveau.

Bildquelle: @SOLIT Gruppe