Princess präsentiert US-Westküsten-Programm 2026/27 – Neue Star Princess startet von Los Angeles aus

München – Mit dem kürzlich veröffentlichten US-Westküsten-Programm der Saison 2026/27 präsentiert Princess Cruises (www.princesscruises.de) Kreuzfahrt-Interessierten eine breite Auswahl attraktiver Seereisen in pazifischen Gewässern.

Im Angebot finden sich 69 Abfahrten ab Los Angeles, San Francisco und dem kanadischen Vancouver. Zum Einsatz kommen dabei acht der insgesamt 17 Princess-Schiffe, darunter auch die mit Spannung erwartete und derzeit noch in Bau befindliche Star Princess.

Von der rauen Schönheit der kalifornischen Küste über die sonnenverwöhnten Strände Mexikos bis hin zu den Vulkanlandschaften Hawaiis: Insgesamt zwölf unterschiedliche Reiserouten bieten ein breites Spektrum an spektakulären Erlebnissen.

Zum Beispiel an Bord der Star Princess. Das neue Flaggschiff der Flotte startet am 19. April 2027 von Los Angeles aus zu einer einwöchigen Fahrt in Richtung Mexikanische Riviera.

Ab demselben Hafen kreuzt die Emerald Princess zwischen September 2026 und März 2027 auf 16-tägigen Fahrten über den Pazifischen Ozean in Richtung Hawaii. Ein noch intensiveres Aloha-Feeling entwickeln die Gäste der Island Princess, die am 23. September 2026 ebenfalls ab L.A. zu einem 33-tägigen Südpazifik-Abenteuer aufbricht.

Weinliebhaber sollten sich die Fahrten vom kanadischen Vancouver aus entlang der kalifornischen Küste bis nach Los Angeles genauer anschauen. Die Aufenthalte in San Francisco, Santa Barbara, Catalina Island und San Diego bieten ausreichend Gelegenheit, die weltbekannte Weinbaukunst im Golden State zu genießen. Mit Coral Princess, Discovery Princess, Grand Princess, Island Princess und der neuen Star Princess sind auf dieser Route gleich fünf Schiffe der amerikanischen First Class-Reederei unterwegs.

Informationen und Buchung auch auf www.princesscruises.de oder im Reisebüro.

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Im Herbst 2025 wird mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff zur Flotte stoßen.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.