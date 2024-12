Platz 1 für Plusnet im connect professional-Test für Cloud-Telefonanlagen

Deutsche Telekom kommt auf Platz zwei, Nfon auf Platz drei, O2 Telefonica auf Platz vier, Starface auf Platz 5 – alle fünf Anbieter erzielen sehr gute Ergebnisse.

München, 11. Dezember 2024 – Zum dritten Mal in Folge hat die renommierte Fachzeitschrift connect professional gemeinsam mit ihrem langjährigen Netztest-Partner zafaco die Qualität von cloudbasierten Telefonanlagen untersucht. Getestet wurden neun führende Anbieter von Cloud-Telefonanlagen. In dem anspruchsvollen Test der technischen Qualität von sogenannten Cloud-PBX-Lösungen erzielt der Kölner Telekommunikationsanbieter Plusnet, eine Tochtergesellschaft des Energieversorgers EnBW, mit seiner virtuellen Telefonanlage „Tengo Centraflex“ den ersten Platz. Mit 948 von 1.000 möglichen Punkten liegt Plusnet vor der ebenfalls sehr guten Deutschen Telekom, die mit ihrem Produkt „CompanyFlex Cloud PBX“ 933 Punkte erreicht. Ebenfalls sehr gut schneiden die getesteten Lösungen von Nfon („Cloudya“, 926 Punkte), O2 Telefonica („Digital Phone“, 920 Punkte) und Starface („Starface Cloud“, 907 Punkte) ab.

Der unabhängige Test-Dienstleister zafaco führte im Auftrag von connect professional eine gründliche Analyse durch. Dazu wurden zwischen dem 23.09.2024 und dem 20.10.2024 insgesamt 310.922 aktive Messungen durchgeführt, die folgende Aspekte umfassten: Sprachqualität, Verbindungsaufbauzeiten, Sprachlaufzeiten, Fehlerquoten, Stabilität der Verbindungen und Verfügbarkeit der Cloud-PBX-Systeme.

Die umfassende Test-Methodik ist in dieser Form einzigartig auf dem deutschen Markt. Untersucht wurden: Telefonate innerhalb der eigenen Cloud-PBX des getesteten Anbieters, Verbindungen zwischen unterschiedlichen Cloud-PBX-Angeboten, Verbindungen von und ins deutsche Festnetz sowie Verbindungen von und in die vier nationalen Mobilfunknetze von Telekom, O2 Telefonica, Vodafone und 1&1. So wurden für jeden Testkandidaten 50 Qualitätskennwerte und neun Verkehrsbeziehungen analysiert.

Diana Künstler, stellvertretende Chefredakteurin bei connect professional, resümiert: „Unser Test zeigt deutliche Leistungsunterschiede zwischen Cloud-Telefonanlagen. Damit liefern wir Unternehmenskunden eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Auswahl einer solchen Lösung – in Ergänzung zu Funktionsumfängen und Preisen, die connect professional bereits früher in 2024 unter die Lupe genommen hat.“

Den gesamten Artikel zum Cloud-PBX-Test 2024 finden Sie hier.

TECHNIK. TRENDS. FASZINATION.

Diesem Motto hat sich die WEKA Media Publishing GmbH (WMP) verschrieben. Mit ihrer Premium-Medienmarke connect als Herzstück, zu deren Familie auch die Brands connect conference, connect professional und connect living gehören, begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten. Sowohl Print als auch Digital sind hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Testlabor steter Anspruch. Nicht zuletzt deswegen gehört die WEKA Media Publishing GmbH zu Deutschlands größten Medienhäusern im Techniksektor und bietet darüber hinaus ein in der Medienlandschaft einzigartiges Testlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen. Mit innovativen Formaten wie „News der Woche“ setzt WMP Maßstäbe im digitalen Content-Marketing.

connect professional ist eine führende Marke des Medienhauses WEKA Media Publishing GmbH. Mit 140.000 Artikel zu News, Produkten und Fachthemen auf connect-professional.de, einer Auflage von 44.861 inklusive Extended E-Paper (IVW Q3/24) und 152.109 Visits auf der Website (IVW 10/24) ist connect professional die zentrale Medienplattform für Business-IT und Telekommunikation. Die Medienmarke bietet eine umfassende Perspektive auf den ITK-Markt und richtet sich über Print/E-Paper, Online (Website, Newsletter, Social Media, etc.) und Events an CEOs, CIOs, CTOs, Systemadministratoren sowie IT-Verantwortliche aus unterschiedlichsten Branchen sowie den ITK-Channel.

www.weka-media-publishing.de

