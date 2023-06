Siebenstellige Summe investiert: ELARIS AG beteiligt sich am Online-Marktplatz autohelden.com

Der innovative Anbieter von E-Autos und Ladeinfrastruktur Elaris aus Deutschland sichert sich den Zugang zum Händler- und Servicenetz der autohelden-Partner.

Elaris setzt bereits seit Anfang 2023 auf autohelden als Service- und Vertriebspartner für ihre E-Fahrzeuge. Ab dem 1. Juni 2023 beteiligt sich die ELARIS AG nun an dem Dienstleister in siebenstelliger Höhe.

Seit 2018 liefert autohelden Fahrzeuge, Ersatzteile sowie Reifen und bietet attraktive Lösungen im Bereich Finanzdienstleistungen, Garantien, Solaranlagen, Ladesäulen oder Mobilität an. 600 Autohäuser zählen aktuell zu den Kunden.

Christoph Wicke, Gründer und CEO von autohelden, zur Beteiligung der ELARIS AG: „Die ELARIS AG als Investor bei autohelden begrüßen zu dürfen, macht uns sehr stolz. Wir sind der Meinung, mit der ELARIS AG einen sehr starken Partner im Bereich der E-Mobilität für uns und unsere autohelden-Partner gewonnen zu haben.“

Mit Elaris bringe man hochwertige und preisgünstige Elektromobilität nach Deutschland. „Hightech-Lösungen, Nachhaltigkeit und Fahrspaß stehen bei Elaris an erster Stelle. Für unsere autohelden-Partner bedeute dies hochattraktive Margen und ein Preis-Leistungsniveau, welches seinesgleichen sucht.“

Lars Stevenson, Gründer und CEO der ELARIS AG, zur Beteiligung an autohelden: „Elaris steht für innovative Vertriebsmodelle und den Aufbau einer digitalen Vertriebsstrecke. Den Anspruch an Transparenz, an Qualität und an eine professionelle Kundendienstleistung hegen wir nicht nur an uns selbst, sondern auch an unsere Partner. Die Beteiligung an autohelden erweitert die bisherige produktive Zusammenarbeit und eröffnet neue, deutschlandweite Möglichkeiten. Unsere Kunden profitieren künftig von einem dichten Netzwerk an Autohäusern, ausgestattet mit den günstigsten Preisen und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. Das ermöglicht eine direkte Betreuung – präzise und flexibel.“

Weitere Informationen finden sich unter: https://www.elaris.eu

Über ELARIS:

ELARIS ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Grünstadt, das in China bei leistungsfähigen Marktführern mit langjährigem Know-how hochwertige Elektrofahrzeuge fertigen lässt. ELARIS bringt so bezahlbare und hochwertige Elektromobilität nach Europa, die Fahrspaß, Nachhaltigkeit und State-of-the-Art-Technologie vereint. Neben innovativen E-Fahrzeugen bietet ELARIS zudem verschiedene Infrastrukturangebote und Ladesäulen an.

