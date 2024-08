Schnellstes eBike der Welt kommt nach Sylt

Freizeit-Tipp für die Urlaubsinsel

Ein hochinnovatives Fahrzeug ist zu Gast auf Deutschlands angesagter Nordseeinsel. Ende August 2024 kommt eROCKIT nach Sylt und präsentiert das Thema „eBike“ in einer ganz neuen Dimension. Denn eROCKIT ist anders als alles andere auf zwei Rädern, was man bisher kannte. Es vereint das Beste aus Fahrrad, eBike und Motorrad. Per Pedalantrieb kann man Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreichen. eROCKIT ist rasant, agil, sportlich und Made in Germany.

eROCKIT kommt nach Sylt und bietet über vier Tage die Möglichkeit, die sehr besonderen Fahrzeuge zu erleben. Die eROCKIT Roadshow findet vom 29. August bis 1. September 2024 bei der Nordseebike Sylt GmbH statt. Für die Gäste gibt es spannende Vorträge von Andreas Zurwehme (Gründer und Vorstand der eROCKIT AG) über die Zukunft der Mobilität und die Rolle von eROCKIT als Technologieanbieter und Fahrzeughersteller.

Die eROCKIT Roadshow auf Sylt bietet die einzigartige Gelegenheit, das bahnbrechende Elektrofahrzeug live zu erleben und sich über die neuesten Entwicklungen des Unternehmens zu informieren. eROCKIT gilt als das schnellste für den Straßenverkehr zugelassene eBike der Welt. Der intuitive und intelligente Human Hybrid-Antrieb verstärkt die eingesetzte Muskelkraft um ein Vielfaches. eROCKIT ist als Motorrad der 125ccm-Klasse (Leichtkraftrad) zugelassen, weshalb ein entsprechender Führerschein erforderlich ist. Helme, Jacken und Handschuhe werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Alle Infos und Anmeldung: www.erockit.de/sylt

eROCKIT steht für innovative Elektromobilität und Technologie Made in Germany.

