SC Lötters betreut LokSpace in Sachen Öffentlichkeitsarbeit

Die erfolgreiche Zusammenarbeit läuft bereits seit Herbst und wird sukzessive ausgebaut.

19.04.2024 „Eine sehr interessante Aufgabenstellung“, war sich Dr. Christine Lötters von Beginn an sicher. LokSpace bildet für die Verkehrswende aus, hierzu gehören u. a. Ausbildungen zum Triebfahrzeugführer / zur Triebfahrzeugführerin, aber auch weitere Berufe des Eisenbahnwesens. Die Ausbildungen können sowohl in Präsenz als auch hybrid absolviert werden. Das Alter sowie die Vorerfahrung spielen keine Rolle. Starten kann nahezu jeder, der eine entsprechende gesundheitliche Eignung nachweisen kann.

Kennengelernt hatte man sich im Spätsommer des letzten Jahres, als Lötters mit LokSpace in Sachen Jump-in ins Gespräch kam. „Wir haben uns mehrfach ausgetauscht, um uns kennenzulernen und sind mit der Zusammenarbeit gestartet“, erläutert Geschäftsführer Carsten Flohr.

Um LokSpace in der Region sichtbarer zu machen, lud SC Lötters zu einer Pressekonferenz nach Siegburg ein. Eine Art nachträgliche Eröffnung des Standortes zu der sowohl Multiplikatoren als auch Medienvertreter eingeladen waren. Der Termin war ein voller Erfolg und LokSpace in unterschiedlichen Medien vertreten. Hierzu gehörten RTL+, der WDR und auch die regionalen Printmedien. Aufgrund der Aktualität des Themas und der intensiven Medienarbeit in Zeiten andauernder Lokführerstreiks schaffte es ein Mitarbeiter der LokSpace, im Januar als Gast ins ARD Morgen Magazin eingeladen zu werden. Zudem ist das Unternehmen in der Region bei Wirtschaftsförderern und weiteren Institutionen ins Gespräch gekommen und so wurde LokSpace Gastgeber eines Abends rund um das Thema Nachhaltigkeit.

Zur Beauftragung von SC Lötters gehört auch, LokSpace kommunikativ bei der Eröffnung weiterer Standorte zu begleiten. Und so geht es im Mai gemeinsam nach Ulm, um Medien und Multiplikatoren am neuen Standort zu begrüßen. Zudem beraten die Bonner Kommunikationsexperten LokSpace in Sachen Social Media.

„Ein spannendes Projekt mit zahlreichen Facetten und authentischen Protagonisten“, betont Lötters. Im Blick hat sie hier zum einen Carsten Flohr, Geschäftsführer der LokSpace GmbH, der Eisenbahner aus Leidenschaft ist. Aber auch Noura, eine Teilnehmerin mit einer sehr individuellen Geschichte, die über die Ausbildung aus ihrer Sicht berichtet.

Über SC Lötters – Storytelling. Communication. Public Relations

SC Lötters ist eine inhabergeführte Spezialagentur für individuelle Marketingberatung und Kommunikationsbegleitung. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir maßgeschneiderte Kommunikationskonzepte und entwickeln unkonventionelle Ideen. Zu unseren Schwerpunkten gehören Strategie- und die Kommunikationsberatung sowie deren Umsetzung. Mit rund 25 Jahren Erfahrung steht Dr. Christine Lötters als Inhaberin hinter SC Lötters.

Das Leistungsspektrum von SC Lötters umfasst punktgenaue B2B-Marketingkonzepte, die zuverlässig und budgetorientiert Anforderungen und Ziele der Kunden in konkrete Maßnahmen umsetzen. Gezielte Konzepte und Maßnahmen zum Imageaufbau sowie zum Ausbau des Bekanntheitsgrades vor allem im Mittelstand. Begleitendes Social Media Marketing und Community Management ergänzen das Angebot.

Des Weiteren bietet SC Lötters Storytelling und passgenaue Öffentlichkeitsarbeit. Die erstklassige Vernetzung nutzt das Team zur Sichtbarmachung der Kunden. Fachtexte gehören ebenso wie Erfolgsstorys und Kurzmeldungen zum Repertoire des Dienstleisters aus Bonn.

