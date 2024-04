Führungswechsel bei führendem Batteriehersteller

Raphael Eckert neuer Country Manager der GS Yuasa Battery Germany GmbH

Krefeld, 19. April 2024 – Zwei Jahrzehnte hervorragende Lei(s)tung: Nach 20 Jahren an der Spitze der GS Yuasa Battery Germany GmbH übergibt Managing Director Rob Antwerpen die Führung des Unternehmens an Raphael Eckert, bis dato General Manager Sales & Marketing Components. Ab dem 1. Mai 2024 erhält die GS Yuasa Battery Germany GmbH damit einen erfahrenen und langjährigen Mitarbeiter als neuen Country Manager.

Die Unternehmensstrategie von Rob Antwerpen sorgt seit 20 Jahren für ein stabiles und konsequentes Wachstum der GS Yuasa Battery Germany GmbH, das sich auf die Erschließung neuer Märkte und Entwicklung neuer Anwendungen konzentriert. Der wirtschaftliche Erfolg, der unter der Leitung von Rob Antwerpen einen Anstieg um 400 Prozent verzeichnen konnte, ist auch seinem motivierten Team zu verdanken. Einen Meilenstein erreichte das Unternehmen 2019, als aufgrund der konstant steigenden Nachfrage ein Umzug in neue Büro- und Lagerflächen mit rund 7.000 Quadratmetern nötig wurde.

Auch seine konstante Führungspräsenz hat maßgeblich zum Aufbau einer Vielzahl vertrauensvoller und langjähriger Kundenbeziehungen beigetragen. Entsprechend möchte Raphael Eckert den Kurs des Unternehmens grundsätzlich so beibehalten. Da sich speziell auf dem Marktsegment industrieller Energiespeicherlösungen mehr und mehr Bedarfe bilden, soll hier zusätzlich verstärkt Präsenz gezeigt werden.

Vita Raphael Eckert (Dipl.-Betriebswirt (FH), M.A.)

-2018 – dato: General Manager Sales & Marketing Components, GS Yuasa Battery Germany GmbH

-2008 – 2018: Group Sales Manager, GS Yuasa Battery Germany GmbH

-1993 – 2008: Div. Managementpositionen in führenden, internationalen Industrieunternehmen

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen) die Bereiche Automotive und Motorcycle (Automobil- und Motorrad-Starterbatterien).

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas.

Bildquelle: GS Yuasa