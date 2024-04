Proske meldet Verstärkung für die Niederlassung in New York

Christopher Rost ist neuer Verkaufsdirektor für Proske und magnid in den USA

Die Agentur Proske kann Christopher Rost als ihren neuen Verkaufsdirektor in der Niederlassung in New York begrüßen. Er wird sowohl die Services von Proske als auch die Eventplattform magnid betreuen. Christopher Rost bringt für seine neuen Aufgaben umfangreiche Erfahrungen mit, die er vorher in unterschiedlichen Funktionen bei Event-Tech-Unternehmen, Meeting- und Event-Agenturen sowie Hotelunternehmen gesammelt hat.

Christopher Rost ist ein erfahrener Vertriebsprofi. Im Laufe seiner Karriere war er maßgeblich daran beteiligt, neue Produkte auf dem Markt zu platzieren und strategische Partnerschaften in der Veranstaltungsbranche aufzubauen. Seine Expertise liegt in der Identifizierung und Nutzung von Verkaufschancen, um ein langfristiges Engagement mit Stakeholdern in verschiedenen Branchen zu fördern.

In der Vergangenheit hat sich der neue Verkaufsdirektor der Proske Inc. sowohl beim Vertrieb von Services als auch von SaaS-Plattformen an neue Kunden und bei der Unterstützung von Großkunden in verschiedenen Sektoren, darunter Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Technologie, ausgezeichnet. Sein Schwerpunkt lag auf der Umsatzoptimierung, dem Aufbau neuer Partnerschaften und der Unterstützung komplexer Unternehmensimplementierungen.

Über die Proske GmbH:

Das schon 1986 in München gegründete und ansässige Familienunternehmen Proske GmbH fokussiert sich auf die Beratung seiner Kunden und unterstützt sie, die eigenen Unternehmensziele in Meetings mit klaren Kommunikationskonzepten und auf technisch höchstem Niveau zu realisieren. Proske gilt als führender Partner im Bereich Strategische Meeting Management Programme (SMMP). Für das Unternehmen arbeiten mehr als 130 Spezialistinnen und Spezialisten, die 16 unterschiedliche Sprachen sprechen. Die Proske GmbH ist weltweit tätig und besitzt eine ISMS-Zertifizierung gemäß ISO 27001.

Proske GmbH

Dreifaltigkeitsplatz 1A

D-80331 München

Ansprechpartnerin: Nicole Deisenhofer

Telefon: +49 89 54 47 94 81 52

E-Mail: nicole.deisenhofer@proske.com

Web: www.proske.com