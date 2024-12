Richard Gappmayer Finalist des Wirtschafts-Staatspreises

Eine außergewöhnliche Anerkennung für den Wirtschaftscoach aus Oberösterreich

Kirchdorf/Krems, am 16. Dezember 2024 – Der Wirtschafts-Staatspreis 2024, verliehen am 21. November in der Wiener Hofburg, steht für herausragende Exzellenz in der österreichischen Wirtschaft. Aus insgesamt 186 Unternehmen wurde Richard Gappmayer, 64, Wirtschaftsberater aus Oberösterreich, als einer der sechs Finalisten ausgewählt – ein bemerkenswerter Erfolg für einen Einzelunternehmer.

Richard Gappmayer reichte für den Staatspreis ein Beratungsprojekt der M-TEC Group ein, die er zur europäischen Denkfabrik transformierte. Es galt, neben dem herausragenden technischen Know-How eine tragbare Organisationsstruktur aufzubauen und Vertrieb, Verkauf und Marketing auf internationales Niveau zu bringen. Es entstanden eine neue Führungskultur, ein innovatives Produktintelligenz-Angebot und 81 neue Arbeitsplätze. Die M-TEC Group mit Sitz in Arnreit, Oberösterreich, zählt heute zu den erfolgreichsten Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und erhielt elf nationale und internationale Auszeichnungen. Ein stimmiges Gesamtkonzept, das Richard Gappmayer in die Riege der sechs Staatspreis-Finalisten katapultierte, nachdem er im November 2023 für dieses Projekt bereits zum dritten Mal den Constantinus Award in Gold erhalten hatte.

„Zu den besten Unternehmen Österreichs zu zählen, ist eine große Ehre und eine bedeutsame Anerkennung für meine Arbeit,“ sagt Gappmayer, der seit Jahren Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen begleitet. Sein Beratungsansatz, seine Kunden auf unorthodoxe und meist auch disruptive Weise zu nachhaltigem Erfolg zu führen, hebt ihn aus der Masse der Berater hervor.

Exzellenz trifft auf Innovationskraft

Der Wirtschafts-Staatspreis zeichnet jährlich Unternehmen aus, die nicht nur wirtschaftlichen Erfolg vorweisen können, sondern auch nachhaltige Innovation und gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Richard Gappmayer beeindruckte die Jury mit seinem zukunftsweisenden Beratungsansatz, der speziell auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten ist. Seine Fähigkeit, Unternehmen jeder Größe durch komplexe Herausforderungen zu navigieren, zeigt, dass auch Einzelunternehmer in der obersten Liga der Wirtschaft erfolgreich agieren können.

Von Kirchdorf in die Top-Liga der Wirtschaft

Richard Gappmayer ist nicht nur für regionale Kleinunternehmen ein gefragter Berater. Seine Expertise erstreckt sich über den gesamten deutschsprachigen Raum, von Kleinunternehmen mit zehn Mitarbeitern bis zu internationalen Unternehmensgruppen mit bis zu 2000 Mitarbeitern und Umsätzen von 1 Million bis 2,5 Milliarden Euro. Branchenübergreifend begleitet der Wirtschaftscoach Firmen aus Bereichen wie Steinbrüche, Handwerksbetriebe, Gewerbeunternehmen und Hightech-Industrie. Gappmayer entwickelt disruptive Zukunftsbilder und schafft maßgeschneiderte Lösungen, die nicht nur aktuelle Herausforderungen adressieren, sondern seine Kunden auch in die Lage versetzen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Seine Arbeit umfasst unter anderem die Einführung von Think Tanks, die als kreative Ideenschmieden für bahnbrechende Innovationen dienen.

Ein Netzwerk, das den Unterschied macht

Ein Schlüsselfaktor für Gappmayers Erfolg ist sein umfangreiches Netzwerk aus Zukunftsforschern, Wissenschaftlern und Unternehmern. Dieses Netzwerk nutzt er, um für seine Kunden innovative und zukunftsorientierte Konzepte zu entwickeln. Die Verbindung von Praxis, Wissenschaft und unternehmerischer Weitsicht macht ihn zu einem der gefragtesten Wirtschaftsberater im gesamten deutschsprachigen Raum.

Ein Zeichen für Exzellenz und Vision

Die Nominierung von Richard Gappmayer unter die besten sechs Unternehmen Österreichs zeigt, dass Qualität und Innovation unabhängig von der Größe eines Unternehmens möglich sind. Der Wirtschafts-Staatspreis ehrt nicht nur außergewöhnliche Unternehmen, sondern setzt ein starkes Zeichen für die gesamte Wirtschaft: Visionäres Denken, Durchhaltevermögen und Exzellenz sind die Schlüssel zum Erfolg. „Diese Auszeichnung beweist, dass Leidenschaft und Kreativität auch als Einzelunternehmer außergewöhnliche Ergebnisse hervorbringen können,“ erklärt Gappmayer abschließend. „Es zählt nicht die Größe des Unternehmens, sondern der Mehrwert, den man seinen Kunden bietet.“

Ausblick in die Zukunft

Mit seiner klaren Fokussierung auf langfristige Erfolge, disruptive Ansätze und maßgeschneiderte Lösungen bleibt Richard Gappmayer ein Vorbild für Unternehmer und Berater gleichermaßen. Seine Fähigkeit, innovative Strategien zu entwickeln und diese in die Praxis umzusetzen, wird auch in Zukunft Unternehmen in ihrer Weiterentwicklung prägen. Die Verleihung des Wirtschafts-Staatspreises ist mehr als eine Anerkennung – sie ist ein Signal für die Bedeutung von Exzellenz und visionärem Handeln in der modernen Wirtschaft. Richard Gappmayer verkörpert diese Werte auf beeindruckende Weise.

Informationen zum Fotomaterial:

Auf dem Foto von links nach rechts sind zu sehen:

Mag. Roland Weinert (Bundesministerium für Arbeit & Wirtschaft, Sektionschef)

Richard Gappmayer (Wirtschaftscoach und Unternehmensberater)

Dominik Mittermayr (M-TEC-Group)

Klemens Mittermayr (M-TEC-Group)

Mag. Alfred Harl (FV Obmann)

Fotokredit: Caro Strassnik

Richard Gappmayer ist Unternehmensberater, Führungskräfte-Coach, Vortragsredner und Autor. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im nationalen und internationalen Top-Management, spezialisiert auf Verkauf, Vertrieb und Marketing, weist er eine beeindruckende Erfolgsbilanz auf und führte zahlreiche Produkte zur Marktführerschaft. Im Jahr 2007 beschloss Richard Gappmayer, sein Leben neu auszurichten, gab seine hochrangige Managementposition auf und machte sich als Wirtschaftscoach und Unternehmensberater selbständig. Heute widmet er sich der Unterstützung von Top-Führungskräften und Unternehmen und bringt diesen seine außergewöhnlichen disruptiven und nachhaltigen Führungsansätze nahe. Richard Gappmayer ist außerdem bekannt als einer der angesehensten Experten für Selbstführungsmanagement. In den Jahren 2018, 2021 und 2023 erhielt er jeweils den höchsten Wirtschaftspreis Österreichs, den Constantinus Award und belegte jeweils Platz eins in der Kategorie „Management Consulting“. Außerdem ist er Preisträger des HIPE AWARD 2021, eine der wichtigsten Auszeichnungen des Dienstleistungssektors, des BUSINESS AWARD BERLIN 2022 und des Julius-Raab-Awards des Landes Oberösterreich 2023. Richard Gappmayer ist auch als Vortragsredner tätig und hält inspirierende Vorträge zu seinen Kernthemen.

