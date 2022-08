Resilienz-Check gefällig? Husumer Autor Norbert Stolze veröffentlicht „HANDBUCH NEUE RESILIENZ“

Wir lassen fast alles überprüfen – warum nicht auch mal die eigene psychische Widerstandskraft?

Kennen Sie das Gefühl, erschöpft und ohne Energie zu sein, oder bei Stress eine zu kurze Zündschnur zu haben und unangemessen zu reagieren? Das sind deutliche Zeichen, dass es mit Ihrer ganz persönlichen Resilienz nicht zum Besten steht.

An folgenden Merkmalen zum Beispiel erkennen Sie, ob Sie dringend Ihre Resilienz stärken müssen, um wieder in die Balance zu kommen und ein ausgeglichenes, stressfreies Lebensgefühl zurückzugewinnen:

– schlechter Schlaf ist ein Warnsignal

– gereizte Grundstimmung deutet auf Stress

– Ihr Motivations-Tief zeigt Defizite auf

– und psycho-somatische Beschwerden können Warnsignale für körperliche und seelische Resilienz-Defizite sein

Die oben genannten Warnsignale erscheinen uns fast normal. Jeder kennt sie aus der einen oder anderen Lebenssituation. Ignorieren wir sie aber ständig oder über einen zu langen Zeitraum, können schlimmere Symptome entstehen, wie Angstzustände und Panik-Attacken oder nachhaltige körperliche Beschwerden. Deshalb lohnt sich ein Resilienz-Check, und zwar regelmäßig.

Wie Sie Ihre eigene Resilienz stärken können hat der Husumer Autor, Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie (HeilprG) Norbert Stolze M.A. in seinem aktuellen Buch HANDBUCH NEUE RESILIENZ unterhaltsam und informativ beschrieben. Starten Sie so unterstützt Ihren persönlichen Resilienz-Check und handeln Sie rechtzeitig, bevor Ihr Wohlbefinden aus der Balance gerät.

Die so „geboosterte“ Resilienz ist eine große therapeutische Hilfe im „Hier und Jetzt“, schafft Erfolgserlebnisse und verbessert gleichzeitig das Selbstvertrauen. Das HANDBUCH NEUE RESILIENZ zeigt Ihnen das „WIE“.

Zusätzlich in diesem Buch enthalten: Resilienztest, Trainingsplan, das ABC-der NEUEN RESILIENZ sowie das Trigger-ABC der NEUEN RESILIENZ. Das Buch ist über AMAZON als Taschenbuch und als Kindle-Version erhältlich

Das Institut für RESILIENZTHERAPIE bietet nebst Forschung und Entwicklung internationales, hoch effizientes Coaching, Beratung, Hypnosetherapie und Psychotherapie (nach dem HeilprG).

Inhaber Norbert Stolze M.A. steht in Sachen Coaching, Psychotherapie, Fachartikeln und Büchern bereits seit vielen Jahren für hohe Qualität und spezielle Expertisen (insbesondere in Zwängen, Ängsten, Traumata, Zwangsgedanken und Ernährung), spannende Veröffentlichungen und erfolgreiche, zielgenaue individuelle und innovative Wege & Lösungen.

HANDBUCH NEUE RESILIENZ

Zuvor erschienen sind:

