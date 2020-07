Remote-Download der Daten von Fahrerkarten und Fahrzeug mit Webfleet TachoShare

Unternehmen innerhalb der EU sind gesetzlich zur Archivierung und Kontrolle der Fahrer- und Fahrzeugdaten aus dem Tachographen verpflichtet. Die manuelle Auslese von Tachographendaten kostet Transportfirmen und Spediteure in der Regel aber wertvolle Zeit und lenkt vom Kerngeschäft ab. Webfleet Solutions bietet mit Webfleet TachoShare ein Modul an, das die Daten von Fahrerkarten und Fahrzeugdaten automatisch per Remote-Download auf die Server von Webfleet Solutions herunterlädt. Dort werden die Daten mindestens zwei Jahre lang datenschutzkonform archiviert, um die Erbringung von Nachweisen zu erleichtern.