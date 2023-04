Reiten in Kombination mit Wellness, Yoga oder Fasten

Neue Urlaubsmodelle europaweit

Nach einem erfrischenden Ausritt, die Wangen rot, die Haare zu Berge stehend, ab in den warmen Pool und anschließend eine gekonnte Massage mit duftenden Blütenölen für den beanspruchten Reiterrücken – so schön und entspannend kann Reiturlaub zu jeder Jahreszeit sein.

Die Königswinterer Reitferienvermittlung Katja van Leeuwen bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Reit- und Wellnessurlaub im In- und Ausland an und reagiert damit auf eine stark gestiegene Nachfrage in diesem Bereich.

Exzellente Wellnessangebote mit Unterbringung in spektakulären Schlosshotels, Herrenhäusern, Landhäuser oder 4*-Hotels finden Sie in Irland, der italienischen Toskana oder in der ungarischen Puszta in traumhafter Lage abseits aller Touristenströme.

Für den (Kurz-)Urlaub vor der Haustüre bieten sich ausgewählte Hotels in der Lüneburger Heide an. Auch an der dänischen Nordseeküste auf Römö wartet ein Wellnesshotel auf reitende Gäste, die sich nach einem schönen Ausritt verwöhnen lassen möchten.

Ein Yogi zur Pferd

Besonders beliebt sind Reit- und Yogareisen in der östlichen Lüneburger Heide, auf einem Bio-Resort in West-Irland sowie ein Yoga-Retreat in Andalusien. Yoga gibt Impulse zur Regeneration von Körper, Geist und Seele. Die innere Mitte wird spürbar, sodass dem Pferd ausgeglichen begegnet werden kann. Ebenso werden beim Reiten verschiedene Muskelgruppen beansprucht – mit einem guten, angeleiteten Yoga-Programm wird der entspannende Ausgleich spürbar gut tun!

Reiten & Fasten

Eine Fastenwoche – ebenfalls in der östlichen Lüneburger Heide – bietet weitaus mehr, als „einfach nichts essen“. In der Gruppe, angeleitet und unterstützt durch kompetente und freundliche Begleitung vergeht die Woche ohne feste Nahrung wie im Fluge. Leichtigkeit erleben, Ballast abwerfen – auf der körperlichen wie auf der seelischen Ebene und neue Kraft tanken.

Raus aus den Stiefeln, rein in den Pool!

Individuelle Beratung, Information und Buchung:

Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung, Tel. +49 (0)2244 92792-49, info@reitferienvermittlung.de, www.reitferienvermittlung.de, www.reitferien-in-irland.de.

Das Reiseunternehmen Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung in Königswinter vermittelt seit 30 Jahren Ferien rund um das Pferd in fast allen europäischen Ländern.

Unser vielfältiges Angebotsspektrum umfasst neben Reiterhofferien und für Reiter jeder Stilrichtung auch kombinierte Sprach- und Reitferien, sowie Reiten & Wellness, Working Holidays, Ferienhäuser mit Reitmöglichkeiten, Urlaub im Zigeunerwagen, Wandern mit dem Packesel oder Gestütsrundreisen.

Maßgerecht zugeschnittene Angebote für eine außergewöhnliche Zielgruppe: Spezialangebote für Familien, alleinreisende Jugendliche, Singles, Gruppen oder nichtreitende Begleiter.

Mehr Informationen und Kontakt unter: www.reitferienvermittlung.de

