Raiffeisen Agil beginnt mit der Einführung des digitalen Transportleitstands von Opheo

Opheo wird sich bei Raiffeisen Agil in die vorhandene IT-Landschaft inklusive dem bereits vorhandenen Telematiksystem von DAKO einfügen. Die Auftragsdaten werden aus dem Warenwirtschaftssystem (ERP) Amic A.eins an Opheo übertragen und dort zu optimierten Touren mit geplanten Ankunftszeiten disponiert. Diese Informationen werden umgehend an die ERP-Software zurückgemeldet und via Mobilfunk an die den Fahrzeugen zugeordneten mobilen Endgeräte von Webfleet gesendet. Diese sollen mit der Telematik-App Opheo Mobile ausgestattet werden.

Opheo Mobile führt die Fahrer:innen Schritt für Schritt durch den Lieferprozess, wobei jeder neue Lieferstatus dokumentiert und an die Zentrale gemeldet wird. Verzögerungen im Ablauf der Tour werden dadurch frühzeitig von Opheo erkannt, und Disponierende automatisch über drohende Verspätungen informiert. Das Avisieren bevorstehender Anlieferungen bei Kundinnen und Kunden erfolgt automatisch und die digitale Ablieferquittung wird per Unterschrift auf dem Display der Geräte erbracht.

„Mit Opheo werden wir den klassischen Lieferschein ablösen und die Lieferprozesse komplett digitalisieren", plant Projektleiter Jan-Patrick Romaus, der bei Raiffeisen Agil im Bereich IT und Datenschutz arbeitet. Mit dem in Opheo integrierten intelligenten Algorithmus für die Tourenoptimierung will er den Fuhrpark effizienter nutzen und „mit den vorhandenen Ressourcen mehr Aufträge bewältigen". Ausgehend von Leese und einigen regionalen Zwischenlägern wird Kundschaft in einem Umkreis von rund 300 Kilometern beliefert. Der Radius reicht bis nach Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hamburg.