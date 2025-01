Princess Cruises präsentiert innovative Zero Alcohol Collection für anspruchsvolle Genießer

München – Princess Cruises (www.princesscruises.de) setzt neue Maßstäbe in der Kreuzfahrtbranche und stellt mit der Amore Princess Zero Alcohol Collection ein exklusives Menü für gehobene, alkoholfreie Genussmomente vor. Ab März 2025 haben Gäste der US-Reederei die Möglichkeit, auf hoher See eine Reihe außergewöhnliche Cocktails und Spirituosenalternativen zu entdecken, die eine geschmackvolle Alternative zu traditionellen alkoholischen Getränken bieten.

Das neue Konzept ist ein klares Bekenntnis zur Vielfalt und Qualität im Bereich alkoholfreier Optionen. In Zusammenarbeit mit hochkarätigen Marken und Experten wie den Mixologen von Princess, dem renommierten Cocktailkünstler Rob Floyd und dem kreativen Team hinter der international renommierten Bar „Sips“ in Barcelona, wurden Drinks kreiert, die in Geschmack und Komplexität keine Wünsche offenlassen.

Ein faszinierendes Beispiel ist der „Blake’s Breeze“ – ein spritziger Cocktail aus den hochwertigen, natürlichen Mixturen der Marke Betty Buzz, der mit einer erfrischenden Grapefruit-Note und einem Hauch von Zitrusfrüchten für lebendigen Genuss sorgt.

Eine perfekte Wahl ist auch der alkoholfreie Sparkling Rosé von Kylie Minogue. Dieser prickelnde, elegante Rosé bietet eine leichtfüßige Frische und sorgt für einen Hauch von Luxus auf See.

Zu den weiteren Highlights der Amore Princess Zero Alcohol Collection gehört der „No-Jito Royale“. In einer modernen Interpretation des Mojitos trifft der White Cane Spirit von Lyre’s auf frische Minze und Limette und verwandelt sich in einen erfrischenden, alkoholfreien Cocktail.

Wer es besonders glamourös mag, wird die „24K Margarita“ lieben. Diese exklusive Kreation vereint den Glanz der Margarita mit der fein abgestimmten, alkoholfreien Version von Almave-Tequila.

Die Amore Princess Zero Alcohol Collection wird im Rahmen der Princess Plus- und Princess Premier-Pakete angeboten, die neben einer unbegrenzten Auswahl an Getränken auch viele andere Premium-Annehmlichkeiten umfassen. Sie ist aber auch im Standardtarif gegen Aufpreis erhältlich.

Ab Ende März 2025 wird die Kollektion auf allen Schiffen der Princess-Flotte verfügbar sein und damit die Möglichkeit bieten, auf See bewusst, stilvoll und ganz ohne Alkohol zu genießen.

