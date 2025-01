LogiMAT 2025: Zetes zeigt zukunftsfähige Supply Chain Lösungen inklusive AMR und Vision-Technologie

Von Produktion über Verpackung und Lager bis zur Auslieferung

Hamburg, 21. Januar 2025 – Unter dem Motto „Energise your connected Supply Chain“ präsentiert Zetes auf der LogiMAT in Halle 4, Stand D 77 innovative Technologien, die Lieferketten auf das nächste Level heben. Der Supply Chain-Spezialist unterstützt Unternehmen mit seinem Lösungsportfolio bei der Digitalisierung, Prozessoptimierung und Automatisierung. Vor Ort sind Live-Demos der Logistics Execution-Lösung ZetesMedea zur Optimierung von Lagerprozessen inkl. Voice-Kommissionierung, ImageID-Gate für eine kamerabasierte Palettenprüfung des Warenein- und ausgangs sowie Collaborative Warehouse Solutions mit einem autonomen mobilen Roboter (AMR) zu sehen. AMR kommen u. a. beim Transport von Paletten oder Pickregalen zum Einsatz und erlauben dem Lagerpersonal mehr Zeit für wichtigere Aufgaben. Auf dem Zetes-Stand können sich Messebesucher:innen ein Bild von den flinken Helfern machen und den Robotize GoPal P35 in Aktion erleben. Im Bereich Print & Apply wird der vollelektrische Hochleistungsetikettierer MD4000 zum Etikettieren von mehr als 1.000 Produkten pro Stunde gezeigt. Darüber hinaus bietet Zetes mit der elektronischen Proof-of-Delivery-Lösung ZetesChronos eine vollständige Dokumentation der Verlade- und Auslieferprozesse von der ersten bis zur letzten Meile in Echtzeit.

„Anhaltender Fachkräftemangel, Kostendruck, steigende Nachhaltigkeitsanforderungen und die Erfüllung einerlückenlosen Rückverfolgbarkeit gemäß der Tabak- und Pharmaproduktrichtline (TPD, FMD) oder dem ab 2027 verlangten digitalen Produktpass (DPP) werden in 2025 große Themen für Unternehmen und ihre Lieferketten sein. Zetes möchte LogiMAT-Besucher:innen aufzeigen, wie sie diese Herausforderungen mittels digitaler Transformation und kollaborativer Automatisierung meistern können. Dazu gehört die Zusammenarbeit von Mensch und Technologie, einschließlich Robotern, die die Produktivität in Logistik und Auftragsabwicklung erheblich steigern können“, sagt Cordula Steinhart, Marketing Managerin bei der Zetes GmbH.

ZetesMedea – Logistics Execution: Digitalisierung von Lagerprozessen

ZetesMedea sorgt für eine optimale Auftragsausführung: Mitarbeiter:innen erledigen ihre Aufgaben schneller und werden durch die Prozesse geleitet. Dadurch entstehen weniger Fehler in den Lagerprozessen, vom Wareneingang bis zum Warenausgang. Zusätzlich können Arbeitslasten wie etwa in Peak-Zeiten effektiver gesteuert werden. Dabei kommen unterschiedliche Technologien zum Einsatz: Pick-by-Voice, Pick-by-Vision, Scanning, ImageID, RFID oder AMR. Mit ZetesMedea lassen sich Kundenretouren effizient bearbeiten, Saison- und Überschussbestände wieder einlagern. Darüber hinaus ermöglicht ZetesMedea eine intelligente Nachschubsteuerung, die sicherstellt, dass Materialien und Waren rechtzeitig und effizient an den richtigen Ort gelangen.

ZetesMedea ImageID: Automatisierte Wareneingangs-, Versand- und Verladekontrolle

Mit Machine Vision-Technologie wird die automatische Wareneingangs- und -ausgangskontrolle optimiert. Die innovative Lösung prüft nicht nur die Vollständigkeit und 100-prozentige Richtigkeit von Sendungen, ob auf Paletten oder bis auf Artikelebene, sondern dokumentiert dank visuellem Nachweis auch den Gefahrenübergang – ob Sendungen in korrektem Zustand verladen oder empfangen wurden – eine Funktion, die für maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit sorgt. Durch automatische Datenerfassung ermöglicht ZetesMedea ImageID eine Verringerung von Reklamationsfällen, schnellere Wareneingangs- und ausgangsbearbeitung und Inventur. Die Kombination aus Voice-Technologien, automatischer Nachschubsteuerung und Machine Vision reduziert Fehler, steigert Produktivität und entlastet die Mitarbeiter:innen.

AMR – Collaborative Warehouse Solutions

AMR revolutionieren den internen Materialtransport und schaffen neue Möglichkeiten der Automatisierung im Lager. Der GoPal P35 demonstriert auf der LogiMAT live, wie Paletten oder Pickregale sicher, schnell und effizient transportiert werden können. Roboter entlasten die Belegschaft, indem sie monotone und körperlich anstrengende Arbeiten übernehmen, und tragen gleichzeitig dazu bei, die Produktivität und Sicherheit im Lager zu erhöhen. Dank ihrer Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit können sie einfach in bestehende Prozesse integriert werden.

ZetesAtlas – Packaging Execution: Produktidentifizierung und Rückverfolgbarkeit

Das Packaging Execution System (PES) ZetesAtlas setzt neue Maßstäbe für Serialisierung und Rückverfolgbarkeit. Die Lösung ermöglicht eine präzise und vollständige Identifikation von Produkten entlang der Verpackungslinie. In Kombination mit dem neu entwickelten vollelektrischen Etikettierer MD4000 wird auf der Messe gezeigt, wie mehr als 1.000 Produkte pro Stunde etikettiert werden können. Der Hochleistungsapplikator überzeugt durch die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Verpackungsarten und den Verzicht auf Druckluft, was ihn besonders umweltfreundlich und kostengünstig macht. Er eignet sich sowohl für empfindliche Oberflächen als auch für unregelmäßig geformte Verpackungen und kann mit verschiedenen Applikator-Armen ausgestattet werden, um Etiketten präzise und effizient aufzubringen.

ZetesChronos – Delivery Execution: Echtzeittransparenz im Liefer- und Abholprozess

Die Lösung für die elektronische Zustellnachweisführung (Proof of Delivery) bietet eine Echtzeitüberwachung und Dokumentation von Verlade- und Auslieferungsprozessen. Unternehmen können so sicherstellen, dass jede Lieferung korrekt und rechtzeitig ankommt. Die Integration von Echtzeitdaten sorgt für Transparenz auf der letzten Meile und reduziert Reklamationen sowie Fehlerquoten erheblich.

ZetesZeus: Supply Chain Visibility und Asset Tracking

Die cloudbasierte Supply Chain Visibility-Software unterstützt die Zusammenarbeit aller Beteiligten in der Lieferkette mittels einer harmonisierten, zentralen Datenquelle in Echtzeit. Durch Verbindung von Daten aus isolierten Systemen im Supply Chain-Netzwerk gewinnen Unternehmen transparente Einblicke in alle kritischen Ereignisse, die sich auf Prozesse der Lieferanten und auf die Auftragslogistik auswirken. Dazu zählen Auftragsabweichungen, eine veränderte Verweil- und Transportdauer von Produkten sowie sämtliche Vorfälle bei ein- und ausgehenden Sendungen bis zur Lieferung an den Endkunden.

Mit ZetesZeus Asset Tracking lassen sich sowohl Mehrwegtransportbehälter als auch die Produkte darin verfolgen. Das Tool ermöglicht es, die Verfügbarkeit von Assets zu maximieren, Pufferbestände zu minimieren und den CO2-Fußabdruck durch eine optimale Nutzung der Transportbehälter für eine nachhaltigere Supply Chain zu reduzieren.

ZetesOlympus: Track & Trace-Plattform

ZetesZeus wird durch ZetesOlympus unterstützt: Als cloudbasierte Data Collaboration Plattform speichert diese Artikel-IDs, logische Verknüpfungen sowie Ereignisse, die in Zusammenhang mit einem Artikel stehen. Entscheider:innen können relevante Daten lückenlos zurückverfolgen, und wissen, was in jedem Moment vor sich geht. Dies bietet Markenschutz und eine Gewährleistung der Verbrauchersicherheit.

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

