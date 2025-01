Künstliche Intelligenz (KI) im Facility Management

Erleichterung alltäglicher Aufgaben und zukunftsorientierte Innovationen durch den Einsatz von KI im Facility Management

In einer sich rasant weiterentwickelnden Welt, in der technische Innovationen zunehmend unser tägliches Leben bestimmen und prägen, sind das Verständnis und die Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) entscheidende Faktoren für den unternehmerischen Erfolg in nahezu allen Branchen. Denn neue Technologien wie ChatGPT eröffnen unglaubliche Möglichkeiten zur Optimierung von Prozessen, zur Kostensenkung und zur Effizienzsteigerung. Doch wie lassen sich diese Technologien im Facility Management gezielt einsetzen und in den Arbeitsalltag effektiv integrieren?

Mit unserem neuen Seminar „Künstliche Intelligenz im Facility Management“ geben wir Ihnen einen kompakten und gleichzeitig umfassenden Einblick in die Welt der künstlichen Intelligenz (KI) mit einem speziellen Fokus auf ChatGPT & Co. und dessen Anwendungsmöglichkeiten im Bereich des Facility Managements. Im Vordergrund stehen dabei die praktische Umsetzung und der wirtschaftliche Nutzen speziell in diesem Bereich. Sie werden nicht nur ein tieferes Verständnis für die Möglichkeiten von KI erhalten, sondern auch erfahren, wie Sie diese Technologien strategisch bewerten und implementieren können, um einen maximalen Return on Invest für Ihr Unternehmen zu erzielen. Dazu wird die von unserem Referenten Sanjay Sauldie am „European Digital Business Academy and Institute“ entwickelte KIROI (KI return on invest) – Strategie eingesetzt, die bereits bei einer Vielzahl an Unternehmen weltweit für die Entwicklung von KI-Projekten genutzt wird. Durch interaktive Elemente und praxisnahe Übungen werden Sie direkt anwendbare Fähigkeiten für Ihren Arbeitsalltag im Facility Management entwickeln.

Wollen Sie die Zukunft des Facility Managements in Ihrem Unternehmen aktiv mitgestalten? Wollen Sie erfahren, wie künstliche Intelligenz (KI) Ihre Arbeitsweise revolutionieren kann? Dann ist dieses eintägige Seminar genau das Richtige für Sie! Konzipieren Sie Ihre persönliche, digitale DNA und positionieren Sie sich und Ihr Unternehmen als Vorreiter in der digitalen Transformation des Facility Managements.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie online unter:

https://sdl-akademie.de/kuenstliche-intelligenz-im-facility-management/

Ihre Weiterbildung im Facility Management

Umfassendes Fachwissen für ein effizientes Facility Management.

Unsere Seminare sind konzipiert für Facility Manager, Hausverwaltungen und Immobilienfachkräfte. Von der Betreiberverantwortung über die korrekte Betriebskostenabrechnung bis hin zur effektiven Steuerung von Facility-Service-Dienstleistern – wir bieten Ihnen gezielte Weiterbildung zu den verschiedenen Anforderungen des Facility Managements. Informieren Sie sich auf dieser Seite über die umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten.

Gerne beraten wir Sie persönlich!