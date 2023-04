Princess Cruises mit drei Schiffen in Down Under – Umfangreiches Australien- und Südpazifik-Programm 24/25

München – Princess Cruises (www.princesscruises.de) geht mit einem umfangreichen Programm in die Australien/Neuseeland-Saison 2024/25. So kreuzt die amerikanische First-Class-Reederei mit gleich drei Schiffen (Royal, Crown und Diamond Princess) in den Gewässern rund um den Roten Kontinent. Angesteuert werden über 60 Ziele in Down Under sowie im Südpazifik.

Passagiere können dabei unter 112 Abfahrten und 72 Reiserouten wählen. Starthäfen sind Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth (Fremantle), Adelaide und Auckland sowie erstmalig auch Hobart in Tasmanien.

Zu den Highlights zählen neben den 28-tägigen „Rund-um-Australien-Kreuzfahrten“ ab Sydney auch die 11- bis 15-tägigen Neuseeland-Cruises, die nicht nur in Sydney, sondern auch in Melbourne, Brisbane und Auckland starten. In den Südpazifik mit Abstechern nach Fidschi, Neukaledonien und Vanuatu führen Fahrten ab Sydney (13 bis 15 Tage). In Angebot finden sich zudem Transpazifik-Kreuzfahrten zwischen Australien oder Neuseeland und Nordamerika mit Aufenthalten in Vancouver, San Francisco und Los Angeles.

Außergewöhnliche Programmelemente sind einmal mehr die kombinierten See- und Landrundreisen wie beispielsweise „Ultimatives Australien“. Hierbei erleben Passagiere neben den Highlights Sydneys, auch den Uluru (Ayers Rock) im Herzen des Outbacks, die Städte Darwin und Cairns sowie die Schönheiten des Great Barrier Reefs.

Princess Cruises bietet innerhalb des Australien-Programms auch eine Weltreise mit der Crown Princess an, die ab Juni 2025 mehr Häfen als je zuvor anlaufen wird. Das 113-tägige Abenteuer startet mit Abfahrten ab Sydney, Brisbane und Auckland und führt die Teilnehmer zu 49 Zielen in 28 Ländern auf sechs Kontinenten. Es sind allerdings auch verschiedene Teilstrecken buchbar.

Weitere Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de oder in den Reisebüros.

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 15 First-Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die zuletzt (2019) zwei Millionen Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Januar 2022 erfolgte die Übernahme der Discovery Princess, dem letzten Neubau der Royal Class. In Bau bzw. Planung sind zwei Einheiten, die auf einer neuen Plattform (Sphere-Klasse) basieren, rund 4.300 Passagieren Platz bieten und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügen. Das erste dieser beiden Schiffe (Sun Princess) wird im Februar 2024 in Dienst gestellt werden.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit dem „Ocean Medallion“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.