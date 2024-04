Podcast: Wie zufrieden sind die Berufsfahrer in Deutschland und welche Rolle spielt Telematik?

Der Personalmangel in der Logistik ist schon seit Jahren kein Geheimnis. Verschiedene Bemühungen, die unter anderem auf eine Verbesserung des Berufsimages abzielen, versuchen dagegen zu steuern. In einer Studie hat sich auch der Telematik-Anbieter Webfleet dieser Thematik angenommen und genauer nachgefragt.

Zufrieden im Job, aber nicht mit dem Umfeld

Deutlich zeigte sich in der Studie, dass Fahrerinnen und Fahrer prinzipiell durchaus zufrieden in ihrem Job sind. So gaben jeweils ca. 45 Prozent an, dass sie entweder „Zufrieden“ oder gar „Sehr zufrieden“ sind. Die Störfaktoren tauchen weniger im Beruf an sich, sondern im Berufsfeld auf. Ganz vorne bei den Wünschen der Fahrer*innen: mehr Sicherheit im Straßenverkehr und eine bessere Straßeninfrastruktur. So wird das Verhalten im Straßenverkehr bemängelt aber auch Staus oder generelle Verkehrsstörungen, doch beispielsweise auch die Parkplatzsuche nervt viele der Befragten.

Telematik: Eine klare Entlastung, sofern sie denn vorhanden ist

Als Telematik-Anbieter hat Webfleet natürlich auch sehr konkret nach der Verbreitung spezifischer Telematik-Lösungen gefragt und wie die Zufriedenheit damit aussieht. Ob nun Fahrstilanalyse, Auftragsdokumentation, Abfahrtkontrollsysteme oder Reifenmanagement: Die Verbreitung dieser Systeme ist zumeist noch vergleichsweise schwach und bewegt sich ungefähr zwischen 20 und 35 Prozent. Jedoch zeigt die Umfrage hier eine hohe Zufriedenheit bei den Befragten. So sind bei nahezu jeder Technologie mindesten 75 Prozent der Befragten der Ansicht, dass sie sich durch das System sehr unterstützt fühlen.

