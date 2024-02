Podcast: Subventionierte Telematik – das „neue“ Förderprogramm Umwelt und Sicherheit

Im neuen Podcast von Telematik-Markt.de sprechen Thomas Weick, Geschäftsführer der Weick-Consulting GmbH, Wolfgang Schmid, Webfleet Head of Central Region und Peter Klischewsky, Chefredakteur der Mediengruppe Telematik-Markt.de, über das „neue“ Förderprogramm Umwelt und Sicherheit, welches zuvor noch übergreifend unter dem Namen „De-minimis“ mitbezeichnet wurde.

De-minimis-Experte erklärt Förderprogramm

Thomas Weick erklärt im Podcast, was sich in diesem Jahr geändert hat, wie die Beantragung läuft, welche Mittel zur Verfügung stehen und wie die Aussichten für Anträge sind. Webfleet-Chef Schmid berichtet davon, wie sein Unternehmen als Telematik-Anbieter auch mit diesem Programm in Kontakt kommt und Kunden direkt profitieren.

Ansturm auf Fördermittel erzwingt Antrags-Stopp

Wie wichtig die Unterstützung der Flottenbetreibenden für diese Fördermittel ist zeigte sich direkt zum diesjährigen Start der Förderperiode. Innerhalb von 24 Stunden gingen über 11.000 Anträge ein. Thomas Weick berichtet davon, wie zuletzt inzwischen knapp 20.000 Anträge eingegangen sein sollen was dazu führte, dass das Bundesamt für Logistik und Mobilität einen Antragsstopp ausrufen musste, um die bisherigen Anträge zu beurteilen. Weick geht jedoch davon aus, dass das System in Kürze wieder öffnet. Interessierte Unternehmer:innen sollten also die Zeit nutzen und sich gut vorbereiten um Zugang zum begehrter Fördertopf zu erhalten. Alle Infos im Podcast: https://www.youtube.com/watch?v=II9buEmmKQQ