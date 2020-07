Pixelboxx GmbH gewinnt drei neue Mitarbeiter vom Konkurrenten für die zweite Hälfte

(Dortmund, 09.07.2020) Die Pixelboxx GmbH gewinnt im zweiten Quartal 2020 nicht nur neue Aufträge, sondern auch drei neue, erfahrene Mitarbeiter von konkurrierendem DAM Anbieter dazu. Ziel ist es den wirtschaftlichen Erfolg aus dem ersten Jahresquartal fortzuführen und den etablierten, qualitativ hohen Standard an Projekt- und Kundenmanagement für die nächsten Jahre zu sichern. Jörg Elsdörfer, Stephan Kieslinger und Norbert Kerner sind erfahrene Akteure der DAM-Branche. Zusammen sind sie bereits seit über 13 Jahren im Bereich des Digital Asset Management tätig.

Pixelboxx stellt sich für die Zukunft des Digital Asset Management auf.

Der Ausbau der internen digitalen Strukturen sollte nur ein Teil der langfristig ausgerichteten, strategischen Zukunftsorientierung bleiben. Die Anzahl der Unternehmen, die mit der Pixelboxx den Weg der digitalen Transformation gehen, wächst. Dies gilt auch für das Produktportfolio des Unternehmens. Um den Ansprüchen eines wachsenden und sich weiterentwickelnden Marktes gerecht zu bleiben, werden neue Produktentwicklungen stetig vorangetrieben. Auch aus diesem Grund haben sich die “Neuen” für das Unternehmen entschieden. “Zum anderen war es dann aber auch so, dass die Pixelboxx einige neue Produkte an den Start bringen wird. Und das sind halt unglaublich interessante Projekte, die zwar noch so ein bisschen in den Kinderschuhen stecken, aber die meiner Meinung nach und ich glaube Stephan stimmt mir da auch zu, viel Potential haben.”, sagt Norbert Kerner. Dieses Potential überzeugte auch Jörg Elsdörfer: “Im Bereich Entwicklung und neue Technologien, diese neuen Technologien in den Markt zu bringen, da habe ich halt die Innovationskraft gesehen und das war für mich das ausschlaggebende zur Pixelboxx zu wechseln.” Darüber hinaus verweist Stephan Kieslinger noch auf die offene Kommunikation: “Ein mitentscheidender Punkt, warum es am Ende des Tages die Pixelboxx geworden ist, war die offene Art aller Beteiligten in den Gesprächen und auch der Ausblick auf die Zukunft.”.

Neue Impulse für mehr Automatisierung und Individualisierung: Die Erfolgsstory geht weiter.

Veränderungen benötigen immer neue Impulse. Für die neuen Teammitglieder waren diese Impulse die Entwicklung interessanter Projekte mit viel Potential, aktive Gestaltungsmöglichkeiten, sowie eine offene und zielorientierte Kommunikation. Aus diesen Gründen haben sie sich für die Pixelboxx entschieden. Ähnlich wie eine Vielzahl der Unternehmen, die der Pixelboxx seit Jahren bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformation vertrauen. Die Pixelboxx überzeugt eben nicht nur ihre Kundschaft.

Seit über 20 Jahren erarbeitet das Team von Pixelboxx Lösungen für modernes und effizientes Handling von Mediendateien.

Das ausführliche Mitarbeiterinterview mit Jörg Elsdörfer, Stephan Kieslinger und Norbert Kerner und Fragen darüber, was sie am Digital Asset Management fasziniert, über ihre Ziele mit der Pixelboxx und ihre Einschätzungen zur Zukunft von DAM-Systemen finden sie in unserem Blog.

Die Pixelboxx steht im Zentrum der digitalen Transformation: Seit über 20 Jahren erarbeitet das Team von Pixelboxx Lösungen für modernes und effizientes Handling von Mediendateien. Die neue Unternehmensstrategie brachte 2020 eine Ausdifferenzierung der eigenen Kernkompetenzen in drei Geschäftsbereiche hervor. Pixelboxx Lösungen können so optimal auf moderne Kunden- und Marktansprüche hin konzipiert und umgesetzt werden.

