Wachstum für Deutschland: Lahmeyer München auf Lahmeyer Deutschland verschmolzen

Mit Wirkung vom 26. Juni 2020 wurde die Lahmeyer München Ingenieurgesellschaft mbH auf die Lahmeyer Deutschland GmbH verschmolzen. Lahmeyer Deutschland gehört zur Tractebel Gruppe, die somit ihre Kompetenzen im Bereich Bau und Verkehr bündelt und die Wachstumsstrategie für Deutschland mit diesem Schritt untermauert.

Lahmeyer Deutschland führt das Projektmanagement sowie technisch-wirtschaftliche Beratungsleistungen für Vorhaben aus Hochbau, Industriebau, Verkehrsinfrastruktur sowie Energieinfrastruktur in ganz Deutschland durch. 2019 erwirtschafteten die Unternehmen Lahmeyer Deutschland und Lahmeyer München einen Jahresumsatz von insgesamt 7,3 Millionen Euro.

Das Unternehmen mit nunmehr 65 Mitarbeitern hat seinen Unternehmenssitz in Bad Vilbel, nahe Frankfurt am Main. Um die Kundennähe beizubehalten, wird das Geschäft weiterhin von den bisherigen Standorten Berlin, München und Bad Vilbel ausgeführt.

Lahmeyer München wurde bereits 1977 als Niederlassung für den Bereich Verkehrsinfrastruktur gegründet und 2001 als eigenständige GmbH ausgegründet. Aufgrund der langjährig durchgeführten Schienenprojekte ist das Unternehmen bei der Deutschen Bahn präqualifiziert.

Mit der erfolgten Fusion hat der bisherige Geschäftsführer Konrad Daxenberger seine Geschäftsführertätigkeit niedergelegt und ist aus dem Unternehmen formal ausgeschieden. Er wird aber weiterhin als Berater für Lahmeyer Deutschland tätig sein.

Mit der Verschmelzung von Lahmeyer München auf Lahmeyer Deutschland wird das Unternehmen seine Leistungen im Bereich Verkehrsinfrastruktur in ganz Deutschland weiter ausbauen. Für eine schlagkräftige Organisation werden Prozesse im Unternehmen vereinfacht, Synergieeffekte gehoben und die Effizienz erhöht.

Lahmeyer Deutschland wächst weiter

Ziel von Tractebel ist es, in Deutschland weiter zu wachsen. Das Unternehmen richtet seine Vertriebsaktivitäten entsprechend aus – mit Erfolg: So gewann Tractebel in Deutschland im März gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft Lahmeyer Deutschland das Großprojekt A250 der TenneT zum 145 km Netzausbau zwischen Stade und Landesbergen. Um die Stromübertragungsnetze fit für die Energiewende zu machen, besteht in Deutschland ein erheblicher Netzausbau- und Modernisierungsbedarf. Bereits seit 2015 realisiert Lahmeyer Deutschland Projektmanagementleistungen für den Übertragungsnetzbetreiber TenneT.

Geschäftsführung Lahmeyer Deutschland GmbH: Michael Lebsanft (links) und Michael Bergmann (rechts) planen das weitere Wachstum von Lahmeyer in Deutschland.

Über Tractebel

Als aktiver Treiber der Energiewende bietet Tractebel umfassende Engineering- und Beratungsleistungen über den gesamten Lebenszyklus seiner Kundenprojekte, einschließlich Design und Projektmanagement. Als eines der größten Ingenieurgesellschaften der Welt mit mehr als 150 Jahren Erfahrung ist es unsere Mission, die Welt von morgen aktiv mitzugestalten. Mit rund 5.000 Experten und Niederlassungen in 33 Ländern erarbeiten wir multidisziplinäre Lösungen in den Bereichen Energie, Wasser und Infrastruktur. www.tractebel-engie.de

Bereits im Dezember 2014 hatte Tractebel mit Sitz in Brüssel die Lahmeyer Gruppe erworben. Im Januar 2019 hat sich die Lahmeyer International in Tractebel Engineering GmbH umbenannt, ebenso wie die Lahmeyer Gruppengesellschaften Tractebel Hydroprojekt GmbH mit Sitz in Weimar, Tractebel GKW GmbH mit Sitz in Mannheim und OOO Tractebel Engineering mit Sitz in Moskau. Weitere Lahmeyer Gruppengesellschaften werden folgen. Von der gemeinsamen Stärke der Tractebel Gruppe profitieren unsere Kunden wie Entwicklungsbanken, Ministerien für Energie und Wasser sowie Energieversorgungsunternehmen weltweit.

Kontakt

Tractebel Engineering GmbH

Sabine Wulf, Leiterin Marketing Communications & CSR

Friedberger Straße 173

D-61118 Bad Vilbel

Tel.: +49 6101 55-0

info-de@tractebel.engie.com