“Pirelli CYBER Fleet”: Pirelli und Geotab launchen reifenspezifische Flottenmanagementlösung

Pirelli CYBER Fleet ist eine erweiterte reifenspezifische Flottenmanagementlösung. Sie nutzt einen Sensor an der Innenseite jedes Reifens, um sowohl Temperatur- als auch Fülldruckdaten zu messen und zu analysieren. Diese Daten werden gesammelt und an eine App weitergeleitet, die auf ein Tablet oder Smartphone heruntergeladen werden kann. Von dort werden die Daten an die digitale Plattform von Geotab, MyGeotab, gesendet, die dazu beiträgt, den Monitoring-Prozess zur täglichen Überprüfung von Lkw und Reifen zu vereinfachen.

Diese integrierte Lösung ermöglicht es zudem, auch aus der Distanz Einblicke in die Fahrzeuge zu erhalten. Das kann Flottenmanagern dabei helfen, potenzielle Probleme schnell zu erkennen, was wiederum zu einer verbesserten Sicherheit, Effizienz und einer optimierten Planung für die notwendige Fahrzeugwartung beiträgt. Die Partnerschaft zwischen Pirelli und Geotab ermöglicht eine effiziente Überwachung des Reifenzustands, die den Kunden hilft, die Produktivität zu steigern, die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen und die allgemeine Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit eines Fahrzeugs zu verbessern. Quelle: Geotab