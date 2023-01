Peer-to-Peer (P2P) Kreditvergabe: Vor- und Nachteile, von Roland Kirsch, Zürich/Schweiz

Wozu sind Banken da? Die Frage stellt sich, weil das Internet inzwischen Geschäftsmodelle möglich macht, die es vor einigen Jahren noch gar nicht gab. In den letzten Jahren hat sich die Branche für Investitionen in Privatkredite erheblich erweitert. Selbst große Banken beginnen, in die Peer-to-Peer-Kreditvergabe einzusteigen. Damit sägt die Branche an dem Ast, auf dem sie sitzt. Aber was genau ist P2P, wie hat es sich entwickelt, und wie können Anleger davon profitieren?

Was genau ist P2P?

Wie ist es entstanden, und wie funktioniert es? Darüber hinaus werden wir untersuchen: Was sind die Vorteile und Gefahren von Investitionen in Peer-to-Peer-Kredite? Peer-to-Peer, wofür „P2P“ steht und einfach mit „von Privatperson zu Privatperson“ übersetzt werden kann, ist ein englischer Begriff. Damit ist ein Peer-to-Peer-Darlehen kurz erklärt: Es handelt sich um Geld von einer Privatperson, das einer anderen Privatperson geliehen wird.

2005 gegründet – Kreditgeber und Kreditnehmer werden über das Internet zusammengeführt

Als Marktführer Zopa schon 2005 in Großbritannien gegründet wurde, wurde diese Art der Kreditfinanzierung eingeführt. Zopa, einer der führenden P2P-Anbieter in Europa, wurde weltweit bereits von Lending Club, einem amerikanischen Unternehmen, überholt. Der Markt für P2P-Kredite ist noch sehr jung.

Peer-to-Peer-Kredite: Wie funktionieren sie?

P2P-Kreditsysteme verwenden ein einfaches Verfahren, um Kreditgeber und Kreditnehmer zusammenzubringen. Um Geld zu leihen, muss sich ein potenzieller Kreditgeber zunächst für ein Plattformkonto anmelden und den gewünschten Betrag einzahlen (ähnlich wie bei einem Sparkonto). Die Plattform analysiert jedoch den Antrag des Kreditnehmers, vergibt eine Kreditbewertung und bestimmt das Risiko. Diese Faktoren wirken sich direkt auf den Zinssatz aus, der verwendet wird. Sobald der Kreditnehmer akzeptiert wurde, kann er die Alternativen prüfen, den entsprechenden Kreditbetrag erhalten und mit den regelmäßigen Zahlungen beginnen.

Das Unternehmen, das die P2P-Kreditplattform betreibt, kann im Gegenzug für seine Dienstleistungen sowohl vom Kreditgeber als auch vom Kreditnehmer eine Zahlung erhalten.

Die Peer-to-Peer-Kreditvergabe hat Vor- und Nachteile.

Einfach zu bedienen: Der Hauptvorteil der P2P-Kreditvergabe ist ihre Einfachheit. Innerhalb weniger Stunden können sich Kreditgeber und Kreditnehmer anmelden, geprüft werden und die Transaktion starten. Im Vergleich zu anderen alternativen Finanzierungsmöglichkeiten ist das Verfahren aus Sicht des Kreditnehmers weniger papierintensiv. Im Vergleich zu anderen Anlagen bietet die P2P-Kreditvergabe den Anlegern häufig eine höhere Rendite als ein herkömmliches Sparkonto.

Die Kreditgeber können ihr Vermögen einfach diversifizieren, indem sie ihre Mittel auf eine Vielzahl von Krediten oder Projekten verteilen; Zugang zu Geld für alle: Banken lehnen in der Regel Kreditanträge von Kunden mit schlechter Bonität ab. Die P2P-Kreditvergabe könnte diesen Menschen nach einer gründlichen Risikoprüfung Zugang zu Finanzmitteln verschaffen; Flexibilität sowohl für Kreditgeber als auch für Kreditnehmer: Auf einigen Plattformen können die Kreditnehmer einen flexiblen Zahlungsplan und Vorauszahlung Optionen wählen, ohne dass zusätzliche Gebühren anfallen. Einige Plattformen wiederum verfügen über einen Sekundärmarkt für ihre Produkte. Kreditgeber können daher ihre Investitionen (Kredite) anderen Anlegern zum Kauf anbieten.

Nachteile

Das Fehlen einer Finanzregulierung ist ein großes Problem, da die Peer-to-Peer-Kreditvergabe im Finanzsektor noch ein neues Konzept ist.

Vertrauen in die interne Kreditwürdigkeit: Die Plattformen verwenden häufig automatisierte Algorithmen, um die Kreditwürdigkeit der Antragsteller zu bewerten und Ratings zu erstellen, die die Zinssätze und andere Kreditbedingungen bestimmen. Dennoch gibt es zahlreiche Strategien, um die eigene Kreditwürdigkeit zu verbessern.

Da Peer-to-Peer-Kredite noch nicht durch ein Versicherungssystem geschützt sind, besteht immer ein Kapitalrisiko. Es gibt also keine Garantie dafür, dass Sie Ihr Geld zurückerhalten, wenn der Kreditnehmer nicht zahlen kann.

Geringere Rendite bei vorzeitiger Rückzahlung: Wenn ein Kreditnehmer seinen Kredit vorzeitig zurückzahlt, erhält der Kreditgeber möglicherweise eine geringere Vorfälligkeitsrendite als erwartet.

Was sind die Hauptgefahren von Peer-to-Peer-Krediten?

Wie jede Investition birgt auch die Peer-to-Peer-Kreditvergabe eine Reihe von Gefahren. Die Kreditgeber sind jedoch stärker gefährdet als die Kreditnehmer. Daher konzentrieren wir uns auf die zwei Hauptgefahren, die jeder Kreditgeber bei einer Investition in Peer-to-Peer-Lending berücksichtigen sollte, und erörtern kurz, wie diese Risiken verringert werden können.

Gefahr der Kreditvergabe

Wenn Kreditnehmer nicht in der Lage sind, ihre Kredite zurückzuzahlen, stellen sie ihre Zahlungen entweder ganz ein oder leisten langsamere Zahlungen, um nicht als uneinbringliche Forderungen eingestuft zu werden. In beiden Fällen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Geld zurückerhalten.

Viele P2P-Kreditplattformen bieten im Falle eines Zahlungsausfalls eine Rückzahlung sowohl des Kapitals als auch der Zinsen an, um das Kreditrisiko zu verringern. Sie können herausfinden, ob die Website diesen Service anbietet, bevor Sie ein Konto eröffnen. Sie können auch das Kreditbewertungssystem der Plattform prüfen, um herauszufinden, wie vorsichtig sie bei der Bestimmung der Kreditwürdigkeit eines Kreditnehmers ist.

Gefahr der Plattform

Peer-to-Peer-Unternehmen können wie jede andere Art von Unternehmen beschließen, den Betrieb einzustellen. Selbst wenn die Plattform für die Entgegennahme von Zahlungen und die Begleichung ausstehender Beträge zuständig ist, kann dieses Verfahren einige Zeit in Anspruch nehmen und das Geld des Anlegers gefährden. In diesem Fall wird ein Vertrag mit einem externen Kreditservice geschlossen, der die Aufgaben der Plattform übernimmt und die Verwaltung der unbezahlten Kredite und die Rückzahlung der Gelder an die Kreditgeber fortsetzt.

Fazit

Aufgrund des jüngsten Erfolgs interessieren sich immer mehr Anleger für das Geschäftsmodell der P2P-Kredite. Wenn Sie sich der potenziellen Gefahren bewusst sind und wissen, wie Sie diese minimieren können, kann es sich um eine lukrative Anlagemöglichkeit mit überdurchschnittlichen Renditen handeln. Der beste Ansatz zum Einrichten und Vergessen ermöglicht es Anlegern, ihr passives Einkommen zu erhöhen. Bei der Arbeit mit Peer-to-Peer-Kreditinstituten gibt es drei Hauptrisiken: Kreditrisiko, Kreditgeberrisiko und Plattformrisiko. Wie bereits erwähnt, kann es helfen, mehr über das Unternehmen zu erfahren, um die Gefahr zu verringern. Eine Diversifizierung ist jedoch die beste Vorgehensweise, um die mit Peer-to-Peer-Krediten verbundenen Risiken zu verringern. Sie sollten Ihre Investitionen auf eine Reihe von Plattformen, Kreditgebern und Kreditnehmern aufteilen.

