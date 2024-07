Nutze das Glücksgesetz und Erfolgsgesetz der Entsprechung

Der erfahrene Berater und Coach Daniel Görs erklärt, warum unsere äußere Welt in jeder Weise ein Spiegelbild unserer inneren Welt ist.

„Deine äußere Welt ist ein Spiegelbild Deiner inneren Welt und entspricht Deinen vorherrschenden Denkmustern und Glaubenssätzen“, erklärt der erfahrene Berater und Coach Daniel Görs in seinem Blog https://danielgoers.de.

Da unsere äußere Welt in jeder Weise ein Spiegelbild unserer inneren Welt ist, kann uns auf Dauer nur das zustoßen, was unseren innersten Überzeugungen entspricht. Wenn Du Dich ändern willst, musst Du im Inneren Deines Denkens beginnen.

Dies wird auch als „geistige Entsprechung“ bezeichnet. Unsere größte Verantwortung im Leben ist es, in uns selbst die geistige Entsprechung dessen zu schaffen, was wir in der Außenwelt erfahren wollen. Tatsache ist, dass wir in der Außenwelt etwas erst dann erreichen können, wenn wir es zuerst im Inneren geschaffen haben.

Es ist also so, dass wir in einem 360-Grad-Spiegel leben. Wo wir uns auch hinwenden, wir haben immer unser Bild vor uns. Unsere Beziehungen spiegeln stets die Persönlichkeit wider, die wir in unserem Inneren sind. Unsere Einstellungen, unsere Gesundheit und unsere materiellen Bedingungen sind ein Abbild unserer Denkweise in diesen Bereichen.

Dies zu akzeptieren fällt den meisten schwer. Die Menschen neigen zu der Annahme, dass die Probleme in ihrem Leben von anderen Menschen und Umständen verursacht werden. Wenn man ihnen sagt, dass sie selbst die Architekten aller Dinge sind, die ihnen zustoßen, reagieren sie schockiert und verärgert. Sie wollen, dass sich die anderen ändern, sie wollen, dass sich die Welt ändert, aber sie wollen sich auf keinen Fall selbst verändern.

Das Glücks- und Erfolgsgesetz der Entsprechung, oft auch als Gesetz der Entsprechung oder Gesetz der Anziehung bekannt, ist ein Konzept aus der positiven Psychologie. Es besagt, dass das, was man im Inneren denkt und fühlt, eine entsprechende äußere Realität erschafft. Dieses Prinzip geht davon aus, dass Gedanken, Emotionen und Überzeugungen eine direkte Wirkung auf das persönliche Schicksal und den Erfolg haben.

Worauf muss man achten?

Positive Gedanken und Emotionen kultivieren: Achte darauf, dass Deine Gedanken und Gefühle positiv sind, da diese eine entsprechende positive Realität anziehen.

Klarheit über Wünsche und Ziele: Sei Dir Deiner Wünsche und Ziele bewusst und formuliere sie klar und präzise.

Visualisierung: Stelle Dir deine Ziele und Wünsche regelmäßig bildlich vor, als ob sie bereits realisiert wären.

Glaubenssätze überprüfen: Hinterfrage Deine Glaubenssätze und ersetze negative Überzeugungen durch positive.

Dankbarkeit praktizieren: Übe Dankbarkeit für das, was Du bereits hast, um eine positive Grundstimmung zu fördern.

Zusammengefasst betont das Gesetz der Entsprechung die Macht der inneren Gedankenwelt und deren Einfluss auf die äußere Realität. Indem man positive Gedanken und Emotionen kultiviert, kann man positive Ergebnisse in verschiedenen Lebensbereichen anziehen.

„Auf dem Gesetz der Entsprechung basieren fast alle Religionen und Denkschulen. Es ist die direkte Straße zu großen Erfolgen, zur Erfüllung, zum Glück“, betont Diplom-Sozialwirt Daniel Görs in seinem Blog.

Es gibt nur eine einzige Sache auf der Welt, die Du wirklich kontrollieren kannst: Dein eigenes Denken. Indem Du die Kontrolle über Dein Denken übernimmst, bekommst Du auch alle anderen Aspekte Deines Lebens unter Kontrolle. Indem Du nur über die Dinge nachdenkst und nur über die Dinge sprichst, die Du willst, und indem Du Dich weigerst, über Dinge zu sprechen oder nachzudenken, die Du nicht willst, wirst Du zum Architekten Deines eigenes Schicksals.

Indem Du die die Qualität Deines Denkens veränderst, veränderst Du die Qualität Deines Lebens. Da es keine Grenzen für für besseres Denken gibt, gibt auch keine echten Grenzen für ein besseres Leben. Alles liegt in Deiner Hand.

So wendest Du das Glücks- und Erfolgsgesetz der Entsprechung an:

Sieh Dich nach Beispielen um, wo Deine äußere Erfahrungswelt ein Spiegelbild Deiner inneren Gedankenwelt, Deiner Emotionen und Deiner Überzeugungen ist. Wie spiegelt Deine derzeitige geschäftliche oder berufliche Situation Deine innersten Einstellungen und Überzeugungen zu Deinem Unternehmen, Deinen Kollegen, Deinen Produkten und Dienstleistungen und Deinen Zielen wider? Sei ehrlich!

Beginne noch heute, in Deinem Innersten das Bewusstsein und die geistige Entsprechung des Lebens aufzubauen, das Du nach außen führen willst. Welche Veränderungen musst Du in Deinem Denken vornehmen, um Deine innere Welt so zu gestalten, dass sie mit dem übereinstimmt, was Du nach außen hin erreichen und erleben willst?

Fünf Beispiele zur Erläuterung des Erfolgs- und Glücksgesetzes der Entsprechung

Karriere: Wenn jemand fest daran glaubt, dass er erfolgreich sein wird und sich das regelmäßig vorstellt, trifft er wahrscheinlich Entscheidungen und ergreift Maßnahmen, die zu diesem Erfolg führen. Ein positiver Glaubenssatz könnte lauten: „Ich werde in meiner Karriere erfolgreich sein und meine Ziele erreichen.“

Gesundheit: Eine Person, die überzeugt ist, dass sie gesund und vital ist, wird eher gesunde Entscheidungen treffen, wie eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung. Ihre positive Einstellung kann sogar das Immunsystem stärken.

Beziehungen: Wer sich auf positive und liebevolle Beziehungen fokussiert und daran glaubt, dass er solche in sein Leben zieht, wird wahrscheinlich auch in der Lage sein, diese zu erkennen und zu pflegen. Ein positiver Glaubenssatz könnte sein: „Ich ziehe liebevolle und unterstützende Menschen in mein Leben.“

Finanzen: Ein Mensch, der glaubt, dass er finanziellen Wohlstand verdient und sich diesen regelmäßig vorstellt, wird eher Chancen ergreifen und Wege finden, finanziellen Erfolg zu erlangen. Ein entsprechender Glaubenssatz könnte sein: „Ich bin offen für Wohlstand und Fülle in meinem Leben.“

Persönliche Entwicklung: Wenn jemand fest daran glaubt, dass er sich ständig weiterentwickelt und dazulernt, wird er eher bereit sein, neue Fähigkeiten zu erlernen und Herausforderungen anzunehmen. Ein positiver Glaubenssatz könnte lauten: „Ich wachse und entwickle mich ständig weiter.“

Fazit

Der Blog-Artikel über das Glücks- und Erfolgsgesetz der Entsprechung von Daniel Görs betont die fundamentale Idee, dass unsere äußere Welt ein Spiegelbild unserer inneren Gedanken, Emotionen und Überzeugungen ist. Durch die Kultivierung positiver Gedanken und Gefühle können wir positive Ergebnisse in unserem Leben anziehen. Die zentrale Botschaft ist, dass wir die Kontrolle über unser eigenes Denken haben und dadurch unser Schicksal gestalten können. Dies erfordert Klarheit über unsere Wünsche und Ziele, regelmäßige Visualisierung, Überprüfung und Anpassung unserer Glaubenssätze sowie das Praktizieren von Dankbarkeit.

Indem wir unser inneres Bewusstsein und unsere geistige Einstellung an das anpassen, was wir im Äußeren erreichen wollen, schaffen wir die Voraussetzungen für Erfolg und Glück. Der Artikel unterstreicht die Bedeutung der Selbstverantwortung und der aktiven Veränderung unserer inneren Welt, um die gewünschte äußere Realität zu manifestieren.

Die Beispiele aus den Bereichen Karriere, Gesundheit, Beziehungen, Finanzen und persönliche Entwicklung verdeutlichen, wie das Gesetz der Entsprechung praktisch angewendet werden kann, um positive Veränderungen und Erfolge im Leben zu erzielen. Insgesamt lädt der Artikel dazu ein, die eigene Denkweise bewusst zu gestalten und die Macht der inneren Gedankenwelt zu nutzen, um ein erfüllteres und erfolgreicheres Leben zu führen.

Diplom-Sozialwirt Daniel Görs ermöglicht es mit seinem Consulting und Coaching, Personen und Unternehmen erfolgreicher und glücklicher zu machen.

Daniel Görs ist Berater, Coach und Manager sowie 50plus, Vater und Ehemann. „Ich habe im letzten halben Jahrhundert viele Erfahrungen gemacht, Einiges erlebt, viel gelesen und gelernt. Das gebe ich nun über diverse Kanäle weiter. Da ich beruflich mein Geld mit der Konzeption, Erstellung, Optimierung und Verbreitung von Content jeder Art verdiene, liegt es nahe, dass ich auch einen persönlichen Blog sowie unterschiedliche Social Media Accounts pflege. Seid dabei, wenn ich über das Leben schreibe und wie man die eine oder andere Abkürzung oder Schnellstraße (neudeutsch „Hacks“) nutzen kann.“

Daniel Görs setzt auf die „ewigen“ Glücks- und Erfolgsgesetze plus aktuelle „Lifehacks“ und „Businesshacks“. Auf dieser Kombination beruht sein Beratungsangebot- und Coachingansatz.

