Du willst auch nicht ständig erkältet sein? Nicht ständig zum Arzt laufen? So helfen dir Lebensmittel dabei, gesund zu bleiben:

Ständig erkältet zu sein und unzählige Arztbesuche wegen Grippe oder grippalen Infekten gehören der Vergangenheit an! Wie wäre es, wenn du deine Gesundheit mithilfe von Lebensmitteln verbessern könntest? In diesem Beitrag zeige ich Dir, wie Du Krankheiten auf natürliche Weise bekämpfen und deinem Körper etwas Gutes tun kannst.

Es gibt viele Gründe wie Lebensmittel dir besser helfen als tausend verschiedene Tabletten. Insbesondere Gewürze und Kräuter erweisen sich als wahre Geheimwaffen im Kampf gegen Krankheiten. Dantse Dantse, ein Experte auf diesem Gebiet, erklärt in seinem Buch „Endlich ohne Grippe“ nicht nur, gegen welche Beschwerden sie helfen, sondern auch, wie genau sie wirken. Mit diesem Wissen kannst Du Krankheiten vorbeugen und Deinen Körper besser verstehen.

Die Lösung für ein beschwerdefreies Leben

Es war einmal die Zeit, in der du über Halsschmerzen, Kopfschmerzen, verstopfte Nase und Fieber geklagt hast. Du brauchst keine Schmerztablette, keine Impfung, keine Medikamente mehr gegen die Grippe. Dantse Dantse teilt seine Geheimnisse, wie er im Laufe der Jahre wirksame Rezepte gegen Grippe entwickelt hat, um gesund durch die Grippesaison zu kommen. Sogar wenn du bereits erkrankt bist, können diese Rezepte dazu beitragen, die Symptome schnell und effektiv zu lindern. Du wirst keine Schmerztabletten, Impfungen oder Medikamente mehr benötigen.

Zum Buch „Endlich leben ohne Grippe“

Stell dir vor, du müsstest nie wieder unter Halsschmerzen, Kopfschmerzen, verstopfter Nase oder Fieber leiden. Dieses Buch zeigt dir, wie du ohne Grippe leben kannst – immun gegen Ansteckung, selbst wenn alle um dich herum krank sind. Und das alles ohne Medikamente oder Impfungen. In „Endlich leben ohne Grippe“ erfährst du Schritt für Schritt, wie du grippefrei durch das Leben gehen kannst, dank 12 beeindruckender Küchenkräuter und Gewürze von Dantse Dantse.

Ein Leben in Gesundheit und Freiheit

Du möchtest ebenfalls auf natürliche Weise gesund bleiben und die lästigen Arztbesuche minimieren? Lebensmittel sind der Schlüssel zu einer gesunden Zukunft, und Gewürze sowie Kräuter sind die unschlagbaren Verbündeten im Kampf gegen Krankheiten.

Wenn dich dieses Thema interessiert, findest du das Buch „Endlich leben ohne Grippe“ hier:

auch erhältlich bei

… Und in deiner Lieblingsbuchhandlung!

Über den Autor

www.dantse-dantse.com

www.dantse-logik.com

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt.

Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt. Der erste deutschsprachige Verlag, von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet. Wir veröffentlichen alles, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken!

