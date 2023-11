SCHACHZUG ist neues Mitglied im fwd:

Erlanger Agentur engagiert sich künftig in der Branchenvertretung

Die Agentur SCHACHZUG aus Erlangen ist neues Mitglied in der fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft. Die Juni 2021 gegründete Branchenvertretung präsentiert die Gesamtheit der Veranstaltungswirtschaft und versteht sich selbst als „Neuerfindung des früheren, seit Jahrzehnten etablierten Querschnittverbandes FAMAB, in dem die vielfältigen Felder der Veranstaltungsbranche eine organisatorische und inhaltliche Heimat haben“.

Die Interessenvertretung spiegelt die gesamte Bandbreite der Veranstaltungsbranche organisatorisch und inhaltlich wider und engagiert sich für eine stärkere Wahrnehmung und Wertschätzung durch die Gesellschaft und Regierung sowie für die Zukunftssicherung des sechstgrößten Wirtschaftszweiges Deutschlands mit einem Kernumsatz von 81 Milliarden Euro. Sie bietet den rund 150 Berufsgruppen mit rund 240.000 Betrieben und etwa 1,1 Millionen Beschäftigten ein Forum. In dieser Funktion hat fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft die Vision, aktiv bessere Rahmenbedingungen für die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft mitzugestalten.

Die Agentur SCHACHZUG ist froh, Teil der Interessenvertretung zu sein. „fwd:” steht für Forward, den unaufhaltsamen Fortschritt, den wir in der gesamten deutschen Veranstaltungswirtschaft anstreben – so beschreibt die Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft ihre Philosophie. Dahinter stehen engagierte Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Levels, die gemeinsam die relevanten Themen der Branche vorantreiben möchten. Erst kürzlich durfte ich das erste Mal dabei sein und freue mich, dass auf dem „Agency Day“ in Frankfurt viele Themen angesprochen wurden, die auch bei uns auf der Agenda stehen. Als neues Mitglied wird SCHACHZUG sich gern in die Arbeit des fwd: einbringen. Wir möchten gemeinsam Themen voranbringen, voneinander lernen und sichtbar werden“, erklärt Karin Schneider, Chief People Officer von SCHACHZUG.

Die SCHACHZUG GmbH zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche und wurde 2008 gegründet. Die Agentur aus Erlangen setzt Projekte in den Bereichen Brand Experience und Brand Communication international um und verfügt über eine tiefergehende Expertise in den Branchen Automotive, Technologie und Premium/Lifestyle. Die Mission ist immer: Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren. Dafür nutzt SCHACHZUG intelligente Strategien, überraschende Kreationen und zukunftsweisende Technologien. Die GWA-Mitgliedsagentur ist für Prototypen TISAX-zertifiziert durch den TÜV Nord.

