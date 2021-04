Neugegründete HK.SYSTEMS GmbH bietet schnellen Einstieg in nachhaltige Digitalisierungsprojekte

Erfahrenes Führungsteam präsentiert Unternehmenskonzept

Buchen/Odenwald, 13. April 2021 – Die Digitalisierung in deutschen Unternehmen hinkt nach Einschätzung vieler Experten im globalen Vergleich immer noch deutlich hinterher. Dennoch sehen aktuelle Studien einen positiven Trend: Als neugegründetes Unternehmen treibt die HK.SYSTEMS GmbH diese Entwicklung mit voran und führt nachhaltige Digitalisierungsprojekte auf Basis innovativer IoT-Lösungen durch. Die beiden Co-Geschäftsführer Christian Bachschmid und Sven Ehrmann sammelten lange Jahre Erfahrung in der Umsetzung digitaler Projekte, unter anderem für Unternehmen aus der Mediengruppe Süddeutscher Verlag, Vodafone und Verivox. Dieses Wissen bringen sie nun über ihre Kunden in die Gesellschaft ein.

IoT, Internet of Things, Internet der Dinge, Digitalisierung, Industry of Things, Digitale Geschäftsmodelle, Technologie, Innovation, Dienstleistung

Sven Ehrmann erläutert das HK.SYSTEMS-Unternehmenskonzept: “Digitalisierung sorgt für nachhaltigen Erfolg: So gut wie kein Unternehmen wird in Zukunft mehr auf IoT-Lösungen verzichten können. HK.SYSTEMS ist Partner für diese digitalen Geschäftsmodelle und ermöglicht den Kunden einen schnellen, effektiven Einstieg in die Digitalisierung: von den geeigneten Devices über die IoT-Plattform bis zum Betrieb der vernetzten Lösung. Wir können das komplette Paket liefern – diese Breite an Dienstleistungen aus einer Hand bietet niemand sonst!”

Dabei geht HK.SYSTEMS ganz individuell auf jeden Kunden ein und bietet je nach Bedarf die komplette Lösung oder einzelne Module: Entwicklung und Produktion von Hardware und Sensoren, die Plattform für Daten- und SIM-Kartemanagement, intelligente Datenauswertung und Bereitstellen der Daten an das System der Kunden oder im dafür entwickelten Frontend. “Unser Anspruch ist es, den Kunden ganzheitlich zu betreuen. Daher kümmern wir uns selbstverständlich auch um den laufenden Betrieb und bieten den passenden Service dazu”, so Ehrmann.

“Unter dem Motto “Dein Vorsprung durch IoT” sichern unsere Experten den technologischen und ökonomischen Vorsprung unserer Kunden”, ergänzt Christian Bachschmid und fügt hinzu: “Durch die Kombination etablierter Technologien mit neuesten Innovationen bringen wir Menschen, ihre Produkte und Anwendungen in die vernetzte Welt. Unser erfahrenes Team startet sofort mit dem Projekt und sorgt für schnelle Umsetzungen. Dadurch brauchen sich unsere Kunden nicht um das aufwendige Rekrutieren von geeigneten Mitarbeitern kümmern: Das spart nicht nur erheblich Zeit, sondern auch eine ganze Menge Kosten.”

Zum Unternehmensnetzwerk gehören die etablierten Partnerfirmen ROBIOTIC GmbH (Paderborn), Hoffmann + Krippner GmbH (Buchen), TK-World AG (Paderborn), Helicom GmbH (Münster), spectrum8 GmbH (Paderborn), Connect One Digital AG (Frankfurt am Main) und TES Frontdesign GmbH (Neuruppin).

HK.SYSTEMS ist Dein Partner für digitale Geschäftsmodelle und Deinen schnellen, effektiven Einstieg in die Digitalisierung. Von den geeigneten Devices über die IoT-Engine bis zum Betrieb Deiner vernetzten Lösung: Wir entwickeln die Hardware und produzieren sie für Dich. Wir betreiben für Dich die Plattform für das Daten- und SIM-Kartemanagement. Wir werten die Daten intelligent aus und übergeben sie an Dein System. Und natürlich kümmern wir uns um den laufenden Betrieb und bieten Dir den passenden Service dazu. Alles aus einer Hand – das können nur wir.

Firmenkontakt

HK.SYSTEMS GmbH

Sven Ehrmann

Siemensstraße 1

74722 Buchen

+49 6281 5200-5200

+49 6281 5200-90

digital@hk.systems

https://hk.systems/

Pressekontakt

lüke pr

Patrick Lüke

Ludwigstraße 47

33098 Paderborn

+49 162 4203181

info@lueke-pr.de

http://www.lueke-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.