Neuerscheinungen: Aus Österreich und Thüringen

Am 25. Oktober erschien im Verlag Kern „Gigagampfa“. Ernst Luger, Autor aus dem österreichischen Feldkirch, greift in dem Roman die Verfolgung jüdischer Menschen im Nationalsozialismus auf. Der Titel, ein Dialektwort für eine Wippschaukel oder ein Schaukelpferd, umschreibt das abrupte Auf und Ab eines Lebensweges. Aufsitzen und los geht’s: Nach jedem Aufstieg kommt zwingend ein Abstieg ­ und umgekehrt.

Bäckermeister Friedrichs Plan war auf keinen Fall die Trennung von seiner Familie, im Gegenteil: Er hatte noch viel vor mit vertrauten Menschen in seiner angestammten Heimat. Dann kam das Großdeutsche Reich und in seinem Leben blieb kein Stein auf dem anderen. Auf dem Hintergrund des zweiten Weltkriegs wächst die Angst vor dem Dienst an der Kriegsfront, wie auch vor Deportation in eines dieser KZs. Ein Familienroman, über die andauernden Kriegswirren, die zu Desertation und Migration führen.

Am 7. November erschien im Verlag Kern „Mehr als Kühe und Kirmes – Thüringer Landleben im Wandel der Zeiten“ (ISBN 978-3-95716-388-2). Von den rund 2,1 Millionen Einwohnern des Freistaates Thüringen lebt der größte Teil im ländlichen Raum. Dies nahm der Erfurter Autor Walter Kehr zum Anlass, sich intensiv mit dem Thüringer Landleben zu befassen.

Er beschreibt, wie sich das Leben in den Dörfern veränderte: die Landwirtschaft als wichtigstem Wirtschaftszweig, regionale Naturräume, das Zusammenleben der Menschen, soziale Einrichtungen und kulturelles Leben. Einen breiten Raum nimmt die Dorfentwicklung im Wandel der Zeiten ein. Kulturelle und architektonische Besonderheiten in ausgewählten Orten werden dargestellt. Das Buch enthält 56 Fotos, welche das Landleben in Thüringens Dörfern widerspiegeln.

Ernst Luger

Gigagampfa

Softcover, 132 Seiten

ISBN 978-3-95716-391-2

E-Book ISBN 978-3-95716-412-4

Buch: 13,90 € – E-Book 7,99 €

Walter Kehr

Mehr als Kühe und Kirmes

Hardcover, 232 Seiten

ISBN 978-3-95716-388-2

Preis: 29,00 €

