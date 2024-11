COP29: Unternehmen der ETS Group präsentieren Umwelttechnologien bei der UN-Klimakonferenz in Baku

Lösungen für die Emissionsminderung und Beseitigung von Schadstoffen auf der internationalen Konferenz für Klimaschutz

Amelinghausen/Baku, Aserbaidschan, 14. November 2024 – Die ETS Group, ein erfahrener Anbieter von vielfältigen Technologien für den Umweltschutz, präsentiert ihre Lösungen für mehr Nachhaltigkeit in Betrieb und Maintenance in der Industrie auf der COP29. Auf der Klimakonferenz der UN, der Conference of the Parties, kommen die internationalen Staats- und Regierungschefs zusammen, um die Fortschritte beim Klimaschutz zu bewerten und über neue Maßnahmen zu beraten. Gemeinsam mit ihren Unternehmen ETS Air Systems und ETS Degassing stellt die ETS Group an Stand C16 in der Green Zone der Konferenz ihre innovativen Technologien für die Reduzierung des Ausstoßes an schädlichen industriellen Emissionen vor. Mit den effizienten Lösungen lässt sich der Ausstoß von Gasen und Schadstoffen mit hohem Greenhouse Warming Potential (GWP)-Faktor reduzieren.

Die jährlich stattfindende UN-Klimakonferenz ist eine bedeutende Plattform für Staaten, Organisationen, Wissenschaftler und Unternehmen, um über Lösungsansätze zum Umweltschutz und zur Bekämpfung des Klimawandels zu diskutieren sowie neue Klimaziele zu formulieren. Der Conference of the Parties gehören 198 Vertragsparteien an, 197 Länder und die Europäische Union. 2024 findet die 29. Klimakonferenz vom 11. bis 22. November in Baku in Aserbaidschan statt. Die Green Zone der COP29 ist dabei der Treffpunkt auf der UN-Klimakonferenz für Unternehmen, Wissenschaftler, Medienvertreter, Organisationen und weitere Gruppen, um Lösungen für den Klimaschutz vorzustellen.

„Wir freuen uns, unsere Technologien auf der COP29 in Baku in der Green Zone vorstellen zu können und haben in den ersten Tagen schon mehrere gute Gespräche mit Interessenten zur Nutzung unserer Services geführt“, sagt David Wendel, Geschäftsführer der ETS Group und ETS Degassing GmbH. „Die COP29 nimmt eine Schlüsselrolle im globalen Klimaschutz ein. Die ETS Group mit ihren Unternehmen ETS Degassing und ETS Air Systems ist ein erfahrener Experte für die Minderung und Beseitigung von Emissionen und Schadstoffen in der Luft. Unsere Lösungen helfen den Betreibern industrieller Betriebe dabei, den Ausstoß an schädlichen Gasen wie VOC und HAP zu reduzieren. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Verringerung des globalen Carbon Footprint und zu einer verbesserten Luftqualität. Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche rund um den Umweltschutz während der COP29.“

Mobile Entgasung und Emissionsminderung

ETS Degassing bietet industriellen Kunden Services für die Reduzierung von schädlichen Emissionen. Mit mobilen Brennkammern in verschiedenen Kapazitäten für unterschiedliche Anwendungsfälle können Gase, Gasgemische und Dämpfe mit einer Effizienz von über 99,99 % und ohne offene Flamme umweltfreundlich zerstört werden. Zu den Anwendungsfällen der Anlagen gehören die Entgasung von Tanks aller Art in industriellen Betrieben wie Tanklagern, Raffinerien oder chemischen Anlagen sowie die Entgasung und Spülung von Schiffen und Binnenschiffen. Die mobilen Brennkammern können außerdem für die temporäre Ersatzgestellung von stationären Emissionsminderungssystemen zum Einsatz kommen, um Shutdowns zu vermeiden und den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ein mobiler Stickstoffverdampfer für die Inertisierung und Spülung im Umgang mit flüssigen Gasen erweitert den Technologiepark der ETS Degassing ebenso wie ein für die ATEX Zone 0 zertifiziertes Gebläse, ein Roboter für die ferngesteuerte Tankreinigung aus sicherer Entfernung und weiteres Zusatzmaterial zum Vermieten.

Industrieabluftreinigung und Beseitigung von Schadstoffen

ETS Air Systems bietet effiziente und patentierte Luftreinigungsanlagen an, die die Freisetzung von VOC verhindern und Schadstoffe aus der Luft mit einer Abbaurate von über 99 % beseitigen. So lassen sich Schadstoffe in frei verfügbaren Wärmestrom verwandeln. Mit einer sauberen und gesunden Luft können Unternehmen so einen wichtigen Beitrag zum Gesundheits- und Klimaschutz leisten. Das Angebot an Industrieabluftreinigern beinhaltet sowohl thermische als auch katalytische Luftreiniger. Die Prozessluftreiniger sind als modulare Konzepte in jeweils drei Größenordnungen verfügbar, eine Erweiterung der Kapazität ist bei Bedarf durch die modulare Bauweise jederzeit beliebig möglich. Die industriellen Abluftreinigungssysteme sind für die Anwendung in verschiedenen Industrien geeignet. Außerdem bietet ETS Air Systems Systeme für die Raumluftreinigung sowie die Echtzeitmessung der Luftqualität.

Partnerschaft zwischen ETS Degassing und TECO für Aserbaidschan

Im Rahmen der COP29 wurde auch eine mehrjährige Partnerschaft zwischen ETS Degassing und TECO zur Zusammenarbeit in Aserbaidschan und der Region am Kaspischen Meer abgeschlossen. „TECO ist ein lokaler Industriedienstleister, der mit Hilfe von Technologieunternehmen die lokale Prozessindustrie in Puncto ESG verbessern möchte“, sagt David Wendel. „Wir freuen uns, im Rahmen der Partnerschaft nun auch Industriekunden in Aserbaidschan bei der Minderung ihrer Emissionen zu unterstützen.“

„Wir freuen uns, eine Partnerschaft mit der ETS Degassing als Experten für Entgasung und Emissionsminderung abgeschlossen zu haben“, sagen Ziya Hajiyev und Emil Abbasov, Geschäftsführer von TECO. „Emissionsminderung und mobile Entgasung sind ein wichtiger Beitrag zu mehr Umweltschutz. Da wir die Betreiber von Industrieanlagen am Kaspischen Meer dabei unterstützen, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen, passen beide Unternehmen super zueinander. Ein wichtiger Bestandteil für das Bemühen um mehr Umweltschutz und die Minderung von Emissionen ist die mobile Entgasung in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Tankentgasung, Pipelines, Turnarounds und im Bereich Schifffahrt. Im Rahmen der Partnerschaft können wir unseren Kunden zukünftig weitere innovative Services anbieten.“

Noch bis zum 22. November präsentieren die ETS Group, ETS Air Systems und ETS Degassing ihre Umweltschutztechnologien in der Green Zone an Stand C16.

Über ETS Group:

Die ETS Group ist ein führender und international aktiver Anbieter von technologischen Services für eine nachhaltige Umwelt. Als Experte für innovative Greentech-Technologien unterstützt die ETS Group industrielle Partner dabei, Betrieb und Maintenance in ihren Anlagen nachhaltiger zu gestalten. Die ETS Group GmbH entstand 2023 durch den Zusammenschluss von Unternehmen. Mit Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und im Mittleren Osten ist die ETS Group international tätig und unterstützt industrielle Kunden weltweit beim Erreichen von mehr Nachhaltigkeit.

Über ETS Degassing:

ETS Degassing ist Experte für eine sichere, saubere und nachhaltige Emissionsminderung und mobile Entgasung. Als Nachfolger der seit über 17 Jahren erfolgreichen Unternehmen SIS und ENDEGS verfügt ETS Degassing über große Erfahrung in der umweltfreundlichen Verbrennung von schädlichen Emissionen wie Kohlenwasserstoffen sowie flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und gefährlichen Luftschadstoffen (HAP). Die mobilen Brennkammern des Unternehmens verbrennen alle Gase, Gasgemische und Dämpfe der Gefahrengruppen IIA, IIB und IIC mit einer Verbrennungsrate von über 99,99 % sowie ohne offene Flamme und völlig geruchslos. ETS Degassing-Technologien tragen wesentlich dazu bei, dass Kunden ihre Emissionen reduzieren und sicherstellen können, dass sie auch die strengsten Umweltvorschriften und -gesetze einhalten.

Über ETS Air Systems:

ETS Air Systems ist ein erfahrener Anbieter von Systemen für die industrielle Abluftreinigung und Raumluft sowie für die Echtzeitmessung der Luftqualität. Als Nachfolger der IVOC X GmbH verfügt das Team der ETS Air Systems über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Luftreinigung. Die Luftreiniger bauen Schadstoffe aus der Luft mit einer Abbaurate von über 99 % ab und werden sowohl thermisch als auch katalytisch betrieben. Von ihrem Hauptsitz in Jena aus ermöglicht ETS Air Systems Kunden in ganz Europa einen Beitrag zum Gesundheits- und Umweltschutz mit sauberer Luft ohne Schadstoffe.

Die ETS Group mit Sitz in Amelinghausen ist ein internationaler Anbieter im Bereich von Services rund um Umweltschutztechnologien. Die Gesellschaften der ETS Group tragen aktiv zur Reduzierung des CO2-Footprints bei. Die ETS Degassing GmbH als eines der Gruppenunternehmen ist tätig im Bereich von mobilen thermischen Abgasreinigungsanlagen. Die angebotenen Dienstleistungen und patentierten Technologien spielen für die Kunden eine zentrale Rolle bei der Reduzierung von Emissionen. Mit einem Portfolio von über 50 mobilen Anlagen zur Emissionsminderung verfügt das Unternehmen über die größte Flotte in Europa.

