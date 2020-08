Neuerscheinung: Grundlagen gesellschaftlicher Entwicklungen im 21. Jahrhundert

Ein visionäres und faszinierendes Panorama von Gegenwart und Zukunft

Wer die Zukunft gestalten will, sollte die Gegenwart durchschauen. Diesen Standpunkt versteht der Wirtschaftswissenschaftler, Sozialforscher und Philosoph Andreas Herteux als Impuls für sein neues Buch. In “Grundlagen gesellschaftlicher Entwicklungen im 21. Jahrhundert – Neue Erklärungsansätze zum Verständnis eines komplexen Zeitalters” (ET 1. August 2020, Erich von Werner Verlag) entwirft er ein differenziertes Bild unseres vielschichtigen Zeitalters und der sich rasant wandelnden gesellschaftlichen Wirklichkeit. Seine wissenschaftlich fundierten Ergebnisse betrachtet er ebenso wie seine frischen Ideen für die Zukunft als Einladung zur Debatte über unsere “unverstandene neue Zeit”. Andreas Herteux’ Bestandsaufnahme erschließt die globalen Zusammenhänge des 21. Jahrhunderts in gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht mittels neuer interdisziplinärer Theorien und Modelle. Er bietet Deutungsansätze für die dynamisierte Gegenwart und faszinierende Entwürfe für eine Zukunft mit neuen gesellschaftlichen Spielregeln.

Grundlagen gesellschaftlicher Entwicklungen im 21. Jahrhundert – Neue Erklärungsansätze zum Verständnis eines komplexen Zeitalters

Andreas Herteux

ISBN-Paperback: 978-3-948621-16-2

Erich von Werner Verlag

294 Seiten

EUR (A, D) 22,00 (Paperback) EUR (A, D) 15,99 (eBook)

Andreas Herteux, 1981 in Lohr am Main geboren, ist Wirtschaftswissenschaftler, Sozialforscher, Philosoph, Publizist, Schriftsteller und Gründer der Erich von Werner Gesellschaft, einer unabhängigen Forschungseinrichtung. Seine Bücher – Sachbücher und Belletristik – wurden in zehn Sprachen übersetzt.

Der Erich von Werner Verlag legt seinen Schwerpunkt auf die Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten und kooperiert eng mit der Erich von Werner Gesellschaft. Darüber hinaus existiert noch ein kleines aber feines belletristisches Programm.

