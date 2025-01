Nachhaltige Verpackungslösung für das DHL Kleinpaket: Wellstar-Packaging stellt SpeedBox spx28 vor

Mit der nachhaltigen Verpackungslösung „SpeedBox spx28“ bietet die Wellstar-Packaging GmbH eine innovative Option für das neue DHL Kleinpaket, das ab dem 01.01.2025 die Warenpost ersetzt. Die Verpackung ist speziell für kleine Waren bis 1 kg entwickelt und verbindet Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen des Versandhandels.

Maßgeschneiderte Effizienz und Schutz

Die Verpackung SpeedBox spx28 ist exakt auf die Spezifikationen des DHL Kleinpakets abgestimmt. Ihre Innenmaße von 347 x 244 mm und eine Höhe von maximal 80 mm bieten optimalen Stauraum für kleine Waren, während die Außenmaße von 353 x 250 mm eine perfekte Kompatibilität mit den Vorgaben des DHL Kleinpaket-Formats garantieren. Diese Präzision optimiert den Raumnutzungsgrad und gewährleistet reibungslose Abläufe in der Versandlogistik.

Eine hochwertige Konstruktion mit verstärktem Boden sorgt für maximale Stabilität und optimalen Produktschutz. Der praktische Selbstklebeverschluss ermöglicht schnelles und sicheres Verschließen, während lange Klappen innen und außen unbefugten Zugriff verhindern. Ein integriertes Aufreißband vereinfacht das Öffnen für den Empfänger. Flach angeliefert, spart die SpeedBox spx28 Verpackung wertvollen Lagerplatz und reduziert den Handlingaufwand.

Nachhaltig und sicher – ohne Kompromisse

Die aus recycelbaren Materialien gefertigte SpeedBox spx28 verbindet Umweltfreundlichkeit mit höchsten Standards bei Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Nicole-Nadine Baumann, Marketing & Social Media Managerin, betont: „Unsere SpeedBox spx28 Verpackung optimiert Versandprozesse, schützt Waren und schont gleichzeitig die Umwelt.“

Baumann ergänzt: „Die SpeedBox spx28 ist so konzipiert, dass der Versand als DHL Kleinpaket erfolgen kann. Dies macht unsere Verpackung aus Wellpappe besonders attraktiv für Online-Händler, mittelständische Unternehmen und Vielversender.“

Flexibilität für individuelle Anforderungen

Die SpeedBox spx28 Verpackung ist in brauner Standardausführung (Qualität 1.20 D) erhältlich und wird platzsparend flach geliefert. Für individuelle Anforderungen bietet Wellstar-Packaging maßgeschneiderte Lösungen – von Sonderformaten bis zu Branding-Optionen – und ermöglicht so eine flexible Anpassung an unterschiedliche Versandbedürfnisse.

Weitere Details finden Sie unter: https://www.wellstar-packaging.de/boxen/dhl-kleinpaket-verpackung

Seit 2003 produziert die familiengeführte Wellstar-Packaging GmbH am Standort Bräunlingen innovative Wellpappverpackungen. Mit rund 100 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen über 300 Lagerartikel für sicheren und umweltfreundlichen Versand. Qualität „Made in Germany“, modernste Drucktechnologie und nachhaltige Materialien stehen dabei im Fokus. Die ISO 9001-Zertifizierung unterstreicht den hohen Anspruch an Effizienz und Kundenzufriedenheit.

