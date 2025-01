Perfektes Licht für Kunst und Kultur: Innovative Lösungen für die Museumsbeleuchtung

LED Explorer liefert LED-Museumsbeleuchtung zur optimalen Inszenierung von Kunstwerken mit der besten Lichtqualität

Schönau am Königsssee, 13.01.2025

Mit innovativer Museumsbeleuchtung liefert und plant LED Explorer für Museen, Kunst und Kultur.

Dank modernster LED-Technologie, ausgefeiltem Design und einer präzisen Lichtsteuerung ermöglicht LED Explorer aus Schönau am Königssee, dass Ausstellungen in einem neuen Glanz erstrahlen – energieeffizient, nachhaltig und maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Kunstwerke und ihrer Betrachter.

Museen stellen besondere Anforderungen an die Beleuchtung: Sie geben die Farben und Details der ausgestellten Exponate naturgetreu und schützen gleichzeitig empfindliche Kunstwerke vor Schäden durch UV- oder Infrarot Strahlung.

Mit seiner Expertise bietet LED Explorer eine Museumsbeleuchtung, die diesen Anforderungen gerecht wird und darüber hinaus den Besuchern ein unvergleichliches Erlebnis bietet.

„Licht ist ein zentrales Gestaltungsmittel in der Architektur und im Ausstellungskonzept von Museen“, erklärt Karl Heinz Thias, Produktmanager bei LED Explorer. „Unsere Beleuchtungskonzepte sind darauf ausgerichtet, die Kunstwerke optimal zur Geltung zu bringen und eine angenehme Atmosphäre für Besucher zu schaffen.“

Highlights der LED Explorer Museumsbeleuchtung:

Höchste Präzision: Mit wechselbaren Linsensystemen und individuell steuerbarem Licht werden unterschiedliche Beleuchtungsszenarien exakt auf die Bedürfnisse des Museums abgestimmt werden.

Nachhaltigkeit im Fokus: Durch den Einsatz energieeffizienter LED-Technologie reduziert LED Explorer den Stromverbrauch deutlich und trägt damit zu einer umweltfreundlichen Ausstellungsbeleuchtung bei.

Flexibilität und Vielfalt: LED Explorer bietet eine breite Palette an Museumsbeleuchtung, zum Beispiel mit Konturenstrahler, Zoomsstrahler und Schienensystemen, die sich nahtlos in jedes Design- und Ausstellungskonzept integrieren lassen.

Zahlreiche Museen, darunter renommierte Häuser vertrauen auf die Expertise von LED Explorer.

Die Produkte des Unternehmens schaffen ein Licht, das beeindruckt und vor Schädigungen schützt.

Professionelle Vitrinenbeleuchtung ist entscheidend, um Exponate optimal in Szene zu setzen und deren Details hervorzuheben.

Durch den gezielten Einsatz von Lichtquellen wie LED Mini Spots, Lichtleisten oder Strahlern lassen sich Farben, Texturen und Formen in Vitrinen deutlich hervorheben, während unerwünschte Reflexionen minimiert werden. Eine gleichmäßige Ausleuchtung und individuell anpassbare Lichtintensität sorgen, dass jedes Objekt seine volle Wirkung entfaltet.

Die Farbtemperatur spielt eine wichtige Rolle: Warmweißes Licht eignet sich für Schmuck und Kunstwerke, während neutralweißes Licht durch technische Exponate betont wird.

Professionelle Systeme sind energieeffizient, langlebig und flexibel steuerbar, um den Anforderungen verschiedener Ausstellungen gerecht zu werden.

Mit der Einführung neuer Produkte und Technologien wie dem einzigartigen Chamäleon Wallwash Strahler festigt LED Explorer seine Position als Anbieter für professionelle Beleuchtungslösungen.

LED Explorer ist Spezialist für Architekturbeleuchtung mit Sitz in Schönau am Königsssee.

Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Lichtwerkzeuge, die weltweit in Bereichen wie Museen, Galerien, Kultureinrichtungen, Einzelhandel und öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Autohäuser, Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

