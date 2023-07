Multifokallinsen – Die Gleichsichtkontaktlinse fürs Auge

Die Gleitsichtbrille bedeutet für viele eine große Erleichterung. Wohl jeder hat schon einmal vor einem Ladenregal jemand mühselig die Brille wechseln sehen, nur um das Warenetikett lesen zu können. Mit einer Gleitsichtbrille oder Gleitsichtkontaktlinsen lässt sich das vermeiden und so werden beide Arten der Sehhilfe schnell zur lieben Gewohnheit.

Die Gleitsichtkontaktlinse korrigiert die Alterssichtigkeit, die Kurz- oder Weitsichtigkeit und die leichte Hornhautverkrümmung.

Diese Linsen verfügen über verschiedene Bereiche für die Nähe und die Ferne. Das Auge sucht sich selbstständig das richtige Bild. Multifokallinsen ermöglichen so einen klaren Blick sowohl auf die unmittelbare Umgebung als auch in die Ferne. Meist gelingt dies auch stufenlos. Die Träger von Gleitsichtbrillen wissen, wollen sie die Blickrichtung ändern, müssen sie den Kopf entsprechend bewegen. Wer eine Multifokallinse in Frankfurt nutzt, bewegt nur die Augen und dazu ist auch das Blickfeld nicht eingeschränkt.

Für wen eignen sich Multifokallinsen?

Sie eignen sich für jeden, der bei einer bestehenden Fehlsichtigkeit ungestörte Sicht nach nah und fern sucht.

Die Wirkungsweise von Multifokal- oder Gleitsichtlinsen

Die Multifokallinse weist verschiedene Bereiche für die Nahsicht und die Fernsicht auf. Dadurch werden zeitgleich zwei Bilder auf die Netzhaut projiziert. Das Gehirn wählt das richtige Bild aus.

Aufwendige Anpassung

Grundsätzlich gilt, die Werte, die für Brille ermittelt wurden, können nicht auf eine Kontaktlinse übertragen werden, da der Abstand zwischen Brille und Auge ein anderer ist als der zwischen Augen und Kontaktlinse. Die Werte für Kontaktlinsen müssen stets gesondert ihrer Zweckbestimmung nach ermittelt werden.

Unsere Spezialisten beim Optiker Carl Müller in Frankfurt, prüfen die Sehstärke, vermessen die Hornhaut und untersuchen Augen und Tränenfilm mikroskopisch genau. Beurteilt der Fachmann die Augen als grundsätzlich geeignet für das Tragen von Multifokallinsen, erfragt er die Tragewünsche und Lebensgewohnheiten. Auf dieser Grundlage wird sich unser Kollege für bestimmte Kontaktlinsen entscheiden.

In der Folge erhält der neue Kontaktlinsenträger eine Einweisung in die notwendigen Regeln der Hygiene und der Pflege. Übungen zum Einsetzen und Herausnehmen helfen, die notwendige Sicherheit im Umgang mit den neuen Sehhilfen zu finden.

Tageslinsen, Zweiwochenlinsen, Monatslinsen oder Jahreslinsen?

Tageslinsen haben den unschlagbaren Vorteil, dass sie am Ende des Tages weggeworfen werden und daher die Reinigung und Pflege entfällt. Gleichzeitig wird das Risiko des Absetzens von Bakterien auf der Oberfläche minimiert.

Die Pflege wird jedoch schnell zur Routine, sodass sich für alle, die ihre Kontaktlinsen regelmäßig tragen, Linsen mit längerer Tragedauer als vorteilhaft erweisen können. Wir vom Optiker Carl Müller in Frankfurt am Main beraten Sie gerne ausführlich auch dazu.

Optiker Carl Müller ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für Brillen, Kontaktlinsen, Vergrößernde Sehhilfen/optische Hilfsmittel und Augenuntersuchungen sowie Sehtrainings in Frankfurt am Main.

Als augenoptisches Traditionsunternehmen im Herzen der Frankfurter Innenstadt verbinden wir die Kundenorientierung und Nachhaltigkeit eines Familienunternehmens mit dem höchsten Niveau der modernen Augenoptik.

Als Ihr Optiker bieten wir Ihnen eine 360°-Versorgung in allen Bereichen der Augenoptik. Erfahren Sie auf unserer Webseite mehr über unser Unternehmen und unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter.

